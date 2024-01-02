Кадрами издевательств над оленем в Кургане заинтересовалась полиция

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«Сотрудниками полиции проводятся необходимая проверка, по результатам которой будет принято законное решение», - заявили в полиции.

На опубликованных в Сети кадрах женщина заставляла оленя катать трех детей, сидящих в санях. Видя, что животное не в силах тянуть за собой такой груз, другая женщина подталкивает сани сзади.

Обеспокоенные состоянием оленя горожане обратились к родителям и попросили забрать детей, поскольку боялись, что животное вот-вот упадет без сил.

Ранее в Госдуме предложили выбирать омбудсмена по защите животных. Депутат Алексей Диденко заметил, что уполномоченный сможет заниматься всеми вопросами, связанными с ответственным обращением с животными.