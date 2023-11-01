Кадеты подмосковного училища «Орел» массово отравились

По его информации, более 20 кадетов пожаловались на ухудшение самочувствия. Воспитанники страдали от высокой температуры, тошноты и диареи. Врачи предварительно диагностировали у них гастроэнтерит. Потом стало известно, что у кадетов ротовирусная инфекция. Четыре ученика госпитализированы в тяжелом состоянии.

Училище расположено в селе Дединово. Там обучают будущих моряков.

Ранее в Перми участники всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов массово заразились кишечной инфекцией. После случившегося начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Как рассказала бабушка юной циркачки в беседе с «360», приехавшие на мероприятие дети питались в одном кафе , при этом симптомы отравления проявились не у всех юных посетителей.