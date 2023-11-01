01 ноября 2023, 01:22

Кадеты подмосковного училища «Орел» массово отравились

Freepik
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В кадетское училище «Орел» в Московской области вызвали скорую из-за массового отравления детей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его информации, более 20 кадетов пожаловались на ухудшение самочувствия. Воспитанники страдали от высокой температуры, тошноты и диареи. Врачи предварительно диагностировали у них гастроэнтерит. Потом стало известно, что у кадетов ротовирусная инфекция. Четыре ученика госпитализированы в тяжелом состоянии.

Училище расположено в селе Дединово. Там обучают будущих моряков.

Ранее в Перми участники всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов массово заразились кишечной инфекцией. После случившегося начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Как рассказала бабушка юной циркачки в беседе с «360», приехавшие на мероприятие дети питались в одном кафе , при этом симптомы отравления проявились не у всех юных посетителей.

Дети Болезни Врачи
31 октября 2023, 23:16
Автобус без водителя в Москве насмерть сбил пешехода
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Один человек погиб в результате ДТП с участием общественного транспорта у железнодорожной станции Лось в Москве. Об этом «360» сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла на Анадырском проезде около 21:00. Водитель автобуса припарковал транспортное средство и покинул салон. После этого произошло самопроизвольное движение автобуса, который в итоге наехал на мужчину. Пешеход скончался.

«На месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего», - сообщили в МВД.

По предварительным данным источника «360», водитель не поставил автобус на ручной тормоз. Эту информацию проверяют.

Очевидцы сообщили , что общественный транспорт также снес забор.

В этот же день на улице Свободы в столице столкнулись два автомобиля. Одна из машин сбила пешехода. По данным очевидцев, пострадавший выжил, его увезла скорая помощь.

ДТП Автобусы Москва 2023
31 октября 2023, 22:02
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
РИА «Новости»
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В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Михаил Развожаев.

Губернатор Севастополя разместил в Telegram-канале сообщение в 21:58 по местному времени (совпадает с московским). Подробностей угрозы не сообщается.

Горожан попросили принять меры безопасности, не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации.

Днем ранее российские военные сбили две воздушные цели над Севастополем. Обломки упали на территорию школы на Северной стороне. Осколки снарядов также рухнули в Инкермане и на Пасечной улице.

Крым Севастополь
31 октября 2023, 20:35
Появилось видео с места аварии в Тушине, где автомобиль сбил пешехода
Freepik
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Авария с участием двух автомобилей и пешехода произошла на улице Свободы в Тушине. Видео с места происшествия оказались в распоряжении «360».

На кадрах видно, что место ДТП оцепили, сейчас там работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Также на видео попали столкнувшиеся машины. У одного из автомобилей сильно поврежден бампер.

Немногим ранее источник «360» в экстренных службах сообщил, что авария произошла у дома № 42. Автомобиль врезался в машину и сбил пешехода. В пресс-службе МВД подтвердили госпитализацию пострадавшего.

Очевидцы сообщили , что виновник ДТП находился в нетрезвом состоянии. Сбитый им человек выжил, его забрали врачи скорой помощи.

Ранее авария с участием двух автомобилей произошла на юго-востоке Москвы. Машина марки ВАЗ получила серьезные повреждения.

ДТП Москва 2023
31 октября 2023, 20:21
«Девчонку ждал, и на него напали». Отец избитого подростка рассказал о драке в Серпухове
unsplash.com
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Группа подростков избила школьника в Серпухове за внешний вид в результате потасовки в торговом центре «Корстон». Отец пострадавшего сообщил «360», что сейчас его сын чувствует себя нормально.

Мужчина рассказал, что ребенок получил травмы в виде синяков. С отцом потерпевшего уже связались следователи. Подобных инцидентов с подростком ранее не случалось, добавил собеседник «360». Он также ответил на вопрос о том, как чувствует себя ребенок физически и психологически.

«Нормально», - сказал отец.

Мужчина подтвердил, что драка произошла из-за неформального вида подростка. Отец не исключил, что мальчик находился в торговом центре с друзьями - ребята ждали знакомую.

«Девчонку ждал, и на него напали», - отметил мужчина.

Нападение на 17-летнего парня произошло 29 октября. После избиения подростка следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Знакомый пострадавшего рассказал, что знает одного из нападавших. По его словам, он является воспитанником детдома.

Драки Дети Серпухов

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