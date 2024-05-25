25 мая 2024, 03:43

Качели задушили ребенка в детском развлекательном центре Владивостока

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Веревочные качели задушили семилетнего мальчика в детском развлекательном центре Владивостока. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего в детском развлекательном центре», - сообщили в управлении.

Следователи уточнили, что ребенок погиб от удушения веревочными качелями. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека.

По данным следствия, ребенка в развлекательном центре оставила старшая сестра. Она попросила знакомую присмотреть за братом и уехала по своим делам. Следователи опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в Магадане осудили заведующую детским садом из-за гибели ребенка в результате несчастного случая. На одного из воспитанников дошкольного учреждения сошел снег с крыши детского сада. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

Уголовное дело Дети Приморье Россия Детские сады Владивосток
25 мая 2024, 00:34
«Убью и мне ничего за это не будет». Подросток избил школьника во Владивостоке
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Подростки избили школьника во Владивостоке, заставив его встать на колени и извиняться. Мать пострадавшего мальчика Анастасия поделилась с 360.ru деталями произошедшего.

По словам женщины, сейчас ее сын уже себя хорошо чувствует.

«У него на руке была достаточно приличная гематома. На щеке, где он его ударил. Он головой ударился. У него после этого голова болела», - рассказала собеседница 360.ru.

Она добавила, что избивший ее сына подросток и раньше с ним конфликтовал. Кроме того, пугали и его друга, мать которого рассказала, что тот стал бояться выходить на улицу после этого.

«Вот этот 11-летний говорил о том, что он убьет и ему ничего за это не будет. А вот другой подросток - уже тот, кто бил моего сына. И он еще до этой драки его палкой душил», - заявила женщина.

После нападения она пыталась связаться с родителями избившего ее сына подростка, но те не выходили на связь. Только после того, как видео происшествия переслали его отцу, тот с ними связался.

«Хотелось, чтобы они понесли наказание. И в будущем такого не повторялось. Ни с моим ребенком, ни с другом его», - резюмировала собеседница 360.ru.

Ранее в Люберцах две матери подрались на детской площадке.

Дети Школьники Владивосток Полиция Избиения
24 мая 2024, 19:30
Два человека пострадали в массовом ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве
Читайте нас в: Google Новости
Два человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями на 24-м километре Калужского шоссе в Новой Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Участниками аварии стали Kia Magentis, Kia Rio и BMW, уточнил собеседник 360.ru.

По предварительным данным, в аварии пострадали двое. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и переломы ног.

Еще одна пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом голени. Обоих доставили в ГКБ имени Юдина.

В районе столкновения машин оказались перекрыты две полосы движения, добавил источник.

ДТП Москва
24 мая 2024, 19:13
Грузовик насмерть сбил 8-летнего мальчика на юго-востоке Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Восьмилетний ребенок погиб под колесами грузового автомобиля на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла в районе дома 16 на 1-й улице Машиностроения. Водитель большегруза выехал на запрещающий сигнал светофора и наехал на ребенка, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате пострадавший скончался на месте от полученных травм. На месте работает следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства произошедшего.

В прокуратуре Москвы уточнили, что жертвой аварии стал мальчик. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. В пресс-службе столичного главка СК заявили о возбуждении уголовного дела после случившегося по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть.

Днем ранее водитель отечественного авто в Краснодаре сбил девятилетнего ребенка.

Дети Прокуратура РФ Грузовики ДТП Москва
24 мая 2024, 16:53
В Анапе после последнего звонка школьник утонул в море
Читайте нас в: Google Новости
В Анапе выпускник погиб в море после последнего звонка. На пляж он пошел вместе с одноклассниками, рассказал источник 360.ru.

«Там не все одноклассники были. Решили на море поехать, не знаю, как могло это произойти», - прокомментировал 360.ru ситуацию один из очевидцев.

После школьной линейки, сообщил Telegram-канал Shot, девятиклассники сидели на пирсе, один из них прыгнул в море и утонул.

Очевидцы уточнили, что у погибшего упал в воду тапок. Школьник спрыгнул за ним и скрылся под водой, его унесло течением. Одноклассник погибшего бросился ему на помощь, но вытащить ребенка уже не смог.

Подросток ранее учился в кадетской школе, а в обычную перевелся лишь в 2023 году. Он занимался греко-римской борьбой. Спасатели продолжают поиск тела ребенка.

Ранее в Казани семилетний мальчик утонул во время занятия в бассейне одного из фитнес-клубов в Советском районе. Правоохранительные органы завели уголовное дело.

Дети Школьники

Новости по теме