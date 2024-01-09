09 января 2024, 19:23

Кабина с четырьмя пассажирами сорвалась с канатной дороги в Австрии

Unsplash
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Кабина канатной дороги сорвалась вниз на горнолыжном курорте Хохотц в Австрии, сообщило издание Oe24. В результате происшествия травмы получили четыре пассажира.

Сорвавшаяся кабина упала рядом с железной дорогой, пересекающей лес, благодаря чему пострадавших удалось быстро найти. Их направили в больницу на вертолете: врачи диагностировали у них серьезные травмы, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, медики ведут борьбу за его жизнь в отделении интенсивной терапии.

Предположительно, пострадавшими оказались члены одной семьи, приехавшие в Австрию из Дании. В кабине находились отец, его брат и два совершеннолетних ребенка. Они воспользовались канатной дорогой, чтобы подняться на склон, находящийся на высоте свыше двух километров.

Причиной происшествия стало падение дерева на трос дороги. Из-за раскачивания троса повреждения получили туристы, находившиеся в других кабинках.

Ранее для предотвращения трагедий временно закрылись горнолыжные курорты Сочи : причиной стал шквалистый ветер.

Австрия
09 января 2024, 20:05
«Сказал, что шею свернет». Отец шестилетней девочки рассказал о нападении иностранца на дочь в Москве
Pxhere
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Иностранец напал на шестилетнюю девочку в магазине на Новочеркасском бульваре в Москве. Вероятно, злоумышленник был пьян, сообщил «360» отец потерпевшей.

Мужчина поделился подробностями случившегося.

«Как это все произошло? Очень быстро, мимо проходили. Этот человек ее схватил ее за шею, сказал, что шею свернет», - рассказал папа пострадавшей.

Дочку быстро выхватили из рук злоумышленника, которым оказался уроженец и гражданин Киргизии. Его удерживали до приезда Росгвардии и полиции. По словам отца девочки, иностранец был не в адекватном состоянии.

«Как безумный был. Пьяный, наверное», - сказал собеседник «360».

Он добавил, что сейчас его дочь чувствует себя нормально. Она не получила телесных повреждений, но заработала психологическую травму из-за испуга.

В пресс-службе Следственного комитета по Москве сообщили, что против злоумышленника возбудили уголовное дело. Само нападение произошло 6 января.

Уголовное дело Магазины Полиция Москва
09 января 2024, 18:55
Радиационный фон на АЭС в Курской области остался в норме после падения беспилотника
Unsplash
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Радиационный фон на атомной электростанции в Курчатове Курской области остался в норме после падения беспилотника. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Дрон самолетного типа сбили над Курчатовским районом. БПЛА упал за пределами города, уточнили в ФМБА.

«Радиационный фон в норме, без превышений», - подчеркнули в организации.

Курская АЭС представляет собой важнейший узел Единой энергетической системы России. Основным потребителем выступает энергосистема «Центр». Она охватывает 19 областей Центрального федерального округа. На станции эксплуатируют три энергоблока с реакторами РБМК-1000.

Командир мотострелкового батальона ВС РФ с позывным Берсерк ранее сообщил о готовности бойцов в районе Запорожской АЭС , несмотря на наличие «серьезного противника» на противоположном берегу Каховского водохранилища. По его словам, российские солдаты готовы на девять баллов.

Беспилотники Россия АЭС
09 января 2024, 18:40
Мужчина пойдет под суд в Москве за поджог общежития, где погибли люди
РИА «Новости»
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В Москве завершили расследование уголовного дела о гибели семи человек в результате поджога общежития на Международной улице. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По информации ведомства, 21 февраля 2023 года 60-летний подозреваемый в нетрезвом состоянии поссорился с соседями в общежитии из-за шума в комнате. Позже на ее пороге он оставил мешок с одеждой, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, после чего скрылся. В результате пожара погибли семь человек, в том числе двое детей, еще семеро получили вред здоровью различной степени тяжести.

Мужчине предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса и арестовали его. Вину он не признал.

Следователи допросили более 100 свидетелей, приложили выводы экспертов, а также провели различных судебные экспертизы. Они собрали достаточно доказательств и подготовили уголовное дело для направления в суд.

Ранее на Сахалине пьяный подросток сжег бездомного мужчину после ссоры в коридоре общежития.

Поджоги Суд Москва
09 января 2024, 18:06
Солиста «Щенков» арестовали на 10 суток
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Калининский районный суд Петербурга арестовал солиста группы «Щенки» Максима Тесли (Моисеева) на 10 суток. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Суд назначил наказание в виде административного ареста на срок 10 суток», - указано в заявлении.

Певца привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство».

Солист «Щенков» вышел на сцену перед публикой практически голым - половой орган прикрывал носок. Музыканта задержали , когда он планировал уехать из России в Казахстан. Моисеев заявил, что сожалеет о своем поступке, и в оправдание добавил, что все произошло нечаянно. Генеральная прокуратура собиралась проверить солиста «Щенков» на пропаганду ЛГБТ*.

Ранее рэпера Николая Васильева оштрафовали и арестовали на 15 суток за участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой , где он появился в одном носке. Депутат Виталий Милонов призвал запретить публичную наготу после таких выходок.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Суд Депутаты Блогеры ЛГБТ Россия

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