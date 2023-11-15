15 ноября 2023, 21:33

Кабина лифта упала на лифтера в шахте многоэтажки в Южном Бутове

РИА «Новости»
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Кабина лифта упала на лифтера, который находился в шахте. ЧП произошло на улице Адмирала Лазарева в Южном Бутове в Москве, об этом сообщил источник «360».

Сотрудник городского хозяйства находился в шахте лифта, когда на него упала кабина. Источник уточнил, что лифтер там был один, он занимался ремонтом лифтового оборудования. Мужчину зажало кабиной, он в тяжелом состоянии. Скорая помощь прибыла на место аварии.

На место происшествия также выехали экстренные службы города. Официальной информации пока не поступало.

Москва 2023
15 ноября 2023, 20:05
Пожар случился в жилом доме в центральном округе Москвы
Pxhere
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Утеплитель загорелся в жилом доме в Центральном административном округе Москвы. Трех человек эвакуировали, сообщил источник «360».

Изначально поступила информация о задымлении в подъезде дома № 16 на Неглинной улице. На место случившегося прибыли спасатели, которые обследовали помещение. Жителям потребовалась эвакуация - из квартиры на третьем этаже вызволили троих человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

Утоняется, что утеплитель загорелся между вторым и третьем этажами жилого дома. Видимая площадь пожара достигла семи квадратных метров. В здании отключили газ. Спасатели занимаются тушением огня.

Ранее на улице Дубининской в Москве в одном из зданий начался пожар. На место выехала служба спасения, потребовались дополнительные силы.

Пожары Москва 2023
15 ноября 2023, 19:03
Рабочий погиб, упав в дробильную машину в Мытищах
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В Мытищах рабочий погиб на предприятии, упав в дробильную машину. Об этом сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

Мытищинская городская прокуратура начала проверку по поручению прокуратуры Подмосковья. Специалисты выяснят, как на предприятии соблюдали законодательные требования по охране труда и технике безопасности. По итогам проверки надзорный орган примет меры.

Ранее на северо-востоке Москвы погиб рабочий , на которого рухнула бетонная потолочная плита. ЧП случилось во время реконструкции здания магазина, расположенного при жилом доме. После гибели мужчины столичная прокуратура начала проверку.

Все произошло 13 ноября. По предварительным данным, сотрудник коммерческого предприятия поскользнулся во время производственных работ. Мужчина скончался на месте происшествия.

Прокуратура РФ Мытищи
15 ноября 2023, 18:47
Один из пострадавших при теракте, в котором погиб военкор Татарский, подавился и умер — СМИ
pxhere.com
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Умер Виктор Полиектов, пострадавший при теракте в Петербурге, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Гибель Полиектова не связана со случившимся в петербургском кафе, сообщил Telegram-канал Shot.

Причиной смерти стал несчастный случай. Полиектов подавился, потерял сознание и скончался после приезда скорой.

После взрыва в кафе в Петербурге Виктора госпитализировали с сотрясением мозга и контузией. Он поправился и вернулся к привычной жизни. Его не стало спустя семь месяцев.

Виктор Полиектов работал преподавателем в Челябинске до 2018 года. Позже он переехал в Санкт-Петербург, где водил экскурсии.

Теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, произошел в апреле 2023 года. Дарья Трепова* вручила журналисту статуэтку, начиненную взрывчаткой. Обвиняемая 15 ноября частично признала вину в суде. Экспертиза подтвердила, что девушка вменяема и осознавала последствия своих действий.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.

Санкт-Петербург Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
15 ноября 2023, 16:12
МВД опровергло «подкидывание» трупа полицейскими в другой район Москвы
РИА «Новости»
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Представители ГУМВД Москвы опровергли информацию о том, что сотрудники полиции из Алтуфьево якобы увезли труп мужчины в соседний район, чтобы облегчить себе работу. Служба собственной безопасности начала проверку, сообщили РИА «Новости» в главке.

В ведомстве уточнили журналистам, что 11 ноября примерно в 22:50 в полицию сообщили о человеке, который находится в беспомощном состоянии на улице Бибиревской. Прибывшие на место правоохранители увидели, как нетрезвого мужчину осматривают врачи скорой. При этом в больницу пострадавшего забирать не стали.

Тогда горожанин попросил полицейских отвезти по адресу, где его встретит приятель. Сотрудники выполнили просьбу и высадили его в указанном месте - в Юрловском проезде. Через два дня этого мужчину обнаружили мертвым. Предположительно, он скончался от переохлаждения.

В ведомстве добавили, что полицейских начала проверять служба собственной безопасности, насколько они правомерно действовали.

До этого Shot сообщал, что младший и старший сержанты МВД осмотрели тело 39-летнего мужчины, поместили в служебное авто и отвезли в соседний район Бибирево. Они якобы оставили труп лежать рядом с гаражами на Юрловском проезде, а в рапортах указали, что мужчина ушел до приезда сотрудников.

Полиция Москва 2023

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