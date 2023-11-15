Кабина лифта упала на лифтера в шахте многоэтажки в Южном Бутове

Сотрудник городского хозяйства находился в шахте лифта, когда на него упала кабина. Источник уточнил, что лифтер там был один, он занимался ремонтом лифтового оборудования. Мужчину зажало кабиной, он в тяжелом состоянии. Скорая помощь прибыла на место аварии.

На место происшествия также выехали экстренные службы города. Официальной информации пока не поступало.