К поискам пропавшего в Грузии россиянина подключили альпинистов, собак и дроны

Девушка назвала Виктора близким другом семьи и раскрыла подробности случившегося. По ее словам, мужчина путешествовал по Грузии со своей девушкой Алиной. Та рассказала, что на протяжении пути их преследовал белый автомобиль, который в итоге преградил дорогу.

«Они попросили насос, якобы у них прорвало колесо. И они ушли за машину, получается, в багажник. И она говорит: „Я услышала два выстрела, и больше я Витю не видела“», - привела Наталья слова Алины.

Злоумышленники забрали два телефона Виктора и хотели отобрать гаджет девушки, но она его спрятала.

«Никто ее не насиловал, по ее словам. Ее трогали только в момент, когда искали телефон. Она его спрятала. Говорит, они не нащупали его», - рассказала Наталья.

Она добавила, что двоих предполагаемых преступников уже идентифицировали. Один из них, вероятно, рецидивист. Полицейские обыскали дома, которые находились недалеко от места происшествия, но ничего не нашли.

«Сейчас поисковая группа альпинистов, <… > дроны (но это тоже по ее словам, я не знаю, насколько это действительно так), и собаки ищут тело [Виктора]», - отметила собеседница 360.ru.

Вооруженные люди напали на российскую пару в ночь с 4 на 5 января на трассе Зугдиди - Джвари. МВД Грузии возбудило дело о незаконном приобретении оружия и грабеже.