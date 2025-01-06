06 января 2025, 17:41

К поискам пропавшего в Грузии россиянина подключили альпинистов, собак и дроны

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К поискам россиянина Виктора, пропавшего в Грузии после вооруженного нападения, подключили собак, дроны и альпинистов. Об этом 360.ru рассказала подруга мужчины Наталья.

Девушка назвала Виктора близким другом семьи и раскрыла подробности случившегося. По ее словам, мужчина путешествовал по Грузии со своей девушкой Алиной. Та рассказала, что на протяжении пути их преследовал белый автомобиль, который в итоге преградил дорогу.

«Они попросили насос, якобы у них прорвало колесо. И они ушли за машину, получается, в багажник. И она говорит: „Я услышала два выстрела, и больше я Витю не видела“», - привела Наталья слова Алины.

Злоумышленники забрали два телефона Виктора и хотели отобрать гаджет девушки, но она его спрятала.

«Никто ее не насиловал, по ее словам. Ее трогали только в момент, когда искали телефон. Она его спрятала. Говорит, они не нащупали его», - рассказала Наталья.

Она добавила, что двоих предполагаемых преступников уже идентифицировали. Один из них, вероятно, рецидивист. Полицейские обыскали дома, которые находились недалеко от места происшествия, но ничего не нашли.

«Сейчас поисковая группа альпинистов, <… > дроны (но это тоже по ее словам, я не знаю, насколько это действительно так), и собаки ищут тело [Виктора]», - отметила собеседница 360.ru.

Вооруженные люди напали на российскую пару в ночь с 4 на 5 января на трассе Зугдиди - Джвари. МВД Грузии возбудило дело о незаконном приобретении оружия и грабеже.

Грузия Дороги Оружие Машины
06 января 2025, 19:01
Легковушка столкнулась с фонарем на севере Москвы, один человек пострадал
РИА «Новости»
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Один человек получил травмы в ДТП на севере Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла на Ленинградском шоссе, там легковушка врезалась в фонарный столб. В результате произошел разлив топлива.

«В машине заблокированный мужчина», - сообщил источник.

По его данным, пострадавшего вызволили из авто и передали врачам скорой помощи.

Днем 6 января не северо-востоке Москвы сгорела машина. Автомобиль вспыхнул недалеко от отделения почты в Северном Медведково на Широкой улице. Никто не пострадал, в момент возгорания в иномарке никого не было. На кадрах видно, как огонь охватил капот машины, после чего от авто повалил густой черный дым.

ДТП Москва
06 января 2025, 17:57
В полиции не исключили, что пропавшего в Грузии россиянина могли убить
Unsplash
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Пропавшего без вести в Грузии россиянина Виктора могли убить. Затем преступники скрылись в горах. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, такую версию озвучила местная полиция. Перед похищением спутница пропавшего Алина успела снять видео.

«Я просила нас отпустить, не убивать. Когда они уехали, я смогла вытащить телефон и позвонила в экстренные службы, остановила две проезжающие машины», - рассказала девушка.

По ее словам, после этого прибыли правоохранители. Алина предоставила полиции всю информацию. Туристке посоветовали не покидать Грузию на время следствия.

Виктор отдыхал в республике последние пять лет, но раньше никаких конфликтов с местными у него не было.

Подруга Виктора Наталья рассказала, что к поискам мужчины подключили альпинистов , собак и дроны. МВД республики завело дело по факту случившегося, сообщил RT.

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Грузия Преступления
06 января 2025, 17:52
Бытовой газ взорвался в одном из кафе Сортавалы, есть пострадавший
Пресс-служба МЧС
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Бытовой газ взорвался в кафе в карельском городе Сортавала, в результате ЧП пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Взрыв произошел примерно в 15:30 в закрытом заведении общественного питания. Помещение загорелось, один человек получил ожог руки. Прокуратура организует проверку.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований безопасности при использовании газового оборудования», - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее газовый баллон сдетонировал в одном из павильонов рынка на Калужском шоссе в поселении Мосрентген Новомосковского административного округа Москвы. Из-за ЧП пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний. Взрыв раздался во время приготовления еды, он произошел от разгерметизации подводки. По информации источника 360.ru, все пострадавшие - выходцы из страны ближнего зарубежья.

Газ Взрывы Республика Карелия
06 января 2025, 17:35
В Москве загорелась расположенная в подвале сауна
РИА «Новости»
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Пожар разгорелся в сауне в Ярославском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Дым валит, сауна в подвале», - рассказал он.

По его данным, баня с парной располагается в подвале двухэтажного дома в Хибинском проезде. На место уже прибыли пожарные, они приступили к тушению. Информация о пострадавших не поступала, причины пожара пока неизвестны.

«Очаг найти не могут. Плотное задымление», - добавил собеседник 360.ru.

Он также рассказал, что все находящиеся в помещении люди эвакуировались.

Ранее огонь вспыхнул в московском автосервисе «Мираж» на юге столицы - в Бирюлеве Западном. Пламя охватило бокс в гаражных рядах на Востряковском проезде, площадь пожара составила 30 квадратных метров. В результате ЧП пострадали три машины. На вызов оперативно приехали спасатели, они потушили огонь.

UPD: До прибытия пожарных сауну покинули пять человек. Спасатели проверили этажи на наличие людей и нашли очаг возгорания.

Пожары МЧС РФ Москва

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