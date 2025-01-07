К мониторингу акватории в зоне ЧС в Черном море подключили все суда

«Одномоментно речь идет о 50–60 судах - все их капитаны получили и подтвердили директиву по информированию Морспасслужбы при обнаружении фрагментов нефтепродуктов», - отметили в оперштабе.

В прибрежных районах моря значительно усилили патрулирование акватории. Продолжается мониторинг в местах, куда могли попасть нефтепродукты после кораблекрушения. За сутки обследовано почти 260 квадратных километров акватории, обработано сорбентом более 2,2 тысячи квадратных метров.

Чтобы поддерживать высокие темпы работы по очистке пляжей от загрязненного грунта, увеличивают количество техники, которая работает на береговой линии. Под Анапой к уборке грунта с мазутом подключили самосвалы-вездеходы.

Ранее пятна мазута впервые нашли в Судаке. Также маслянистое пятно обнаружили в полутора километрах от берега центрального пляжа Анапы в сторону поселка Витязево. Специалисты Морспасслужбы начали сбор нефтеводяной смеси. Всего с пляжей Анапы и Темрюкского района вывезли свыше 102 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.