24 декабря 2024, 19:48

«Извинения мне не нужны». Пострадавшая на балете «Щелкунчик» решила проучить обидчиц

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Пострадавшая на балете «Щелкунчик» в Кремлевском дворце девушка-трейдер Ольга намерена добиться наказания для напавших на нее подростков. В беседе с 360.ru она рассказала, что сейчас работает с адвокатом.

«Мы даем делу ход», - подчеркнула она.

Пострадавшая рассказала, что все девушки, напавшие на нее, по виду несовершеннолетние. Всего подростков было трое.

Напали сзади и вцепились в волосы Ольга рассказала, что конфликт произошел из-за того, что она хотела сфотографироваться в том же месте, что и девушки.

«Антракт подходит к концу. Я говорю: „Девчонки, вы не могли бы быстрее? Мы тоже хотим сфотографироваться“. На что мне сказали: „Будешь стоять столько, сколько нужно“. Я, конечно, сдержалась. <…> Прошло еще где-то минуты четыре. Я говорю: „А вы не могли бы тогда подвинуться? Муж меня сфоткает рядом с вами, ну просто вы в кадр не попадете“. Я фразу не договорила, там посыпался мат», - рассказала она.

Когда Ольга с мужем отошли метров на 10–15, две обидчицы набросились на нее сзади. Все, что успела услышать Ольга, - крик мужа «отойди».

«Начались удары. Я их снимала [на видео], и это, видимо, вызвало агрессию. Когда они начали мне хамить, я хотела их как бы остановить от этого, начав снимать. Ну, это часто работает, знаете, достаешь камеру, и человек успокаивается. А здесь произошла другая реакция, неожиданная для меня», - объяснила собеседница 360.ru.

«Никакие извинения мне не нужны» По словам Ольги, ее били руками. Но муж уверяет, что девушки пытались пинать ее и ногами. Одна из девушек вцепилась ей в волосы.

Девушки, которые проверяли билеты и рассаживали гостей, сразу же среагировали и вызвали охрану. По словам Ольги, как только она написала заявление в полицию, девушек сразу же привели в отделение.

«Мне не нужна никакая компенсация, я не хочу забирать заявление, никакие извинения мне не нужны, потому что в данном конкретном случае я считаю, что подростки очень жестоко себя ведут и считают, что у них как будто бы больше прав, чем у взрослых или у обученных людей. Я хочу, чтобы неповадно было другим так себя вести в общественных местах», - подчеркнула трейдер.

В Кремлевском дворце в курсе случившегося, там пообещали разобраться в ситуации.

Ранее сверстницы жестоко избили девочку в школьном туалете в Котельниках. Подросток получила сотрясение мозга и внутричерепные травмы.

Адвокаты Полиция
24 декабря 2024, 20:09
Пенсионерка подожгла коробку с фейерверком в ТЦ Серпухова
РИА «Новости»
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Пожилая женщина едва не устроила пожар в торговом центре Серпухова. Полицейские задержали местную жительницу за нарушение общественного порядка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть поступило сообщение о задымлении в торговом центре, который находится на Борисовском шоссе. Оказалось, что пенсионерка подожгла пиротехническое изделие.

Источник источника РЕН ТВ утонил, что злоумышленница установила коробку с салютом возле банкомата и подожгла ее. Обошлось без пострадавших. Нарушительницу доставили в местное отделение полиции.

«По предварительной информации, гражданка могла совершить противоправные действия в результате воздействия на нее телефонных мошенников», - отметили в МВД.

В ряде городов России ранее происходили поджоги банкоматов , а также взрывы петард в торговых центрах и других местах массового скопления людей. Чаще всего в совершении этих преступлений были замечены пожилые люди.

Поджоги Серпухов
24 декабря 2024, 20:08
Подросток провалился под лед на Химкинском водохранилище
РИА «Новости»
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На Химкинском водохранилище 10 подростков вышли на лед, один из них провалился в воду. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Человек в опасности, тонет», - заявил он.

Подростков обнаружил катер Московской городской поисково-спасательной службы.

«Обнаружена группа подростков. <…> При нашем приближении покинули лед и побежали в сторону берега», - заявили спасатели.

По словам очевидцев, один из подростков провалился в воду по колено. Товарищи помогли ему выбраться, после чего компания разбежалась в разные стороны.

Ранее мужчина провалился под лед в районе Коптево. Это произошло на Большом Головинском пруде. Мужчина выбрался из воды самостоятельно и отправился домой. Помощь медиков ему не потребовалась.

Спасатели
24 декабря 2024, 18:49
В Йошкар-Оле прохожий спас женщину от разъяренного бывшего, но сам стал жертвой
Телеканал «360»
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Житель Йошкар-Олы вступился за женщину, которую избивал бывший сожитель, но сам получил несколько ударов ножом и умер на месте. Об этом сообщил источник 360.ru.

Мужчина услышал женские крики и бросился на помощь. Он увидел, как незнакомый ему человек бьет женщину, и решил вмешаться. Злоумышленник достал нож и несколько раз ударил заступника. Очевидцы и сама пострадавшая вызвали скорую помощь и полицию, но помочь мужчине было уже невозможно.

Позже источник сообщил, что у предполагаемого убийцы и женщины, которую он избивал, есть общий ребенок. Нападавшего разыскивают правоохранители.

360.ru обратился за комментарием в Следственное управление СК по республике Марий Эл, но пока не получил ответа.

Ранее житель Сочи искалечил бывшую возлюбленную , избив ее кулаками и ключами от автомобиля и оставив без глаза. Суд отправил его под стражу на два месяца.

Убийства Женщины Мужчины Республика Марий Эл
24 декабря 2024, 17:00
В провалившейся под лед на Байкале легковушке погиб мужчина
Пресс-служба МЧС
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Легковая машина выехала на лед Мухорского залива на Байкале и затонула. Об этом сообщили в МЧС.

«Водитель внедорожника, несмотря на запрещающие знаки, выехал на лед Мухорского залива. Толщина льда не превышала 10 сантиметров», - отметили в ведомстве.

Лед треснул, поэтому в 600 метрах от берега автомобиль утонул. Спасатели позже извлекли из воды тело 47-летнего водителя машины.

В МЧС напомнили, что транспортные средства могут выезжать на лед исключительно на официально открытых ледовых переправах.

Сотрудники «Мособлпожспаса» ранее предупредили, что прочность льда на водоемах из-за перепадов температур снизилась на 25%. Спасатели призвали жителей и гостей Подмосковья соблюдать все необходимые правила безопасности на водных объектах.

Машины

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