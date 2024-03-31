Известный роллер из Петербурга насмерть разбился на соревнованиях

ЧП произошло в субботу во время соревнований на Кубке Федерации. Во время преодоления трассы Богрец на полной скорости врезался в преграду и очень сильно ударился. В состоянии клинической смерти его доставили в больницу с травмой груди и головы, а также переломами ребер. Спустя несколько часов Богрец скончался в реанимации.

Коллега роллера Людмила не исключила, что причиной неудачного падения спортсмена стала случайность. Его смерть она назвала большим горем для роллерного сообщества.

Глава Федерации роллер-спорта России Сергей Зюльков рассказал «Матч ТВ» , что во время соревнований в Санкт-Петербурге были соблюдены все нормы техники безопасности.

Богрецу было 36 лет, он являлся чемпионом России по скейт-кроссу и обучал детей фрискейтингу в школе Skate Town.