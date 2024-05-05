Известный психолог устроил дебош в московском отеле

Основатель Московского университета психологии и психотерапии начала скандалить и швырять предмеры в персонал, при этом выражаясь нецензурной бранью. Причиной стал тот факт, что горничные убрали один номер вместо двух. В итоге женщина сорвала свой гнев на сотруднице отеля.

«После двухминутной сессии с матом, психолог, сотрудничавшая с десятками крупных компаний, ударила девушку и угрожала убийством», - рассказали авторы материала.

Одна из горничных решила обратиться в полицию.

В марте учитель напал на школьника в Омской области. Сам педагог рассказал, что сидевший за партой ребенок пытался ударить его ногой. Преподаватель не выдержал и схватил ученика. Тот упал. Преподаватель признался, что не хотел этого.