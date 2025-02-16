16 февраля 2025, 04:31

«Изверги». В Госдуме осудили надругательство над мальчиком в школе в Петербурге

РИА «Новости»
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Депутат от фракции ЛДПР Василина Кулиева сообщила, что трое учащихся одной из петербургских школ, подозреваемые в издевательствах и изнасиловании своего сверстника, до сих пор продолжают ходить на учебу. Об этом она заявила в беседе с «Газетой.ru».

«По информации родителей учеников школы, которые обучаются в одном образовательном учреждении с насильниками, последних до сих пор не отстранили от занятий, а руководство школы бездействует», - рассказала депутат.

Кулиева назвала «извергами» трех 13-летних учащихся, надругавшихся над подростком в туалете. Все произошло в престижной школе, расположенной в Московском районе Санкт-Петербурга. Видео с издевательствами над одноклассником ученики распространили по соцсетям.

По словам Кулиевой, родители других учащихся боятся за своих детей.

Парламентарий пообещала направить запросы в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру, а также инициировать должные проверки, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к совершению этого преступления.

Двое подростков, которые надругались над одноклассником в туалете, забрали документы из школы, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина вместе с другом принял наркотики, а потом изнасиловал интимной игрушкой семилетнюю дочь сожительницы.

Генпрокуратура РФ Санкт-Петербург Дети Школы Госдума РФ Соцсети Видео Депутаты Россия Школьники Изнасилования Следственный комитет России ЛДПР
16 февраля 2025, 00:28
Гробы с телами вылетели из грузовика на трассу во Владимирской области
РИА «Новости»
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Во Владимирской области грузовик Mercedes-Benz, перевозивщий тела умерших для кремации, попал в ДТП. В результате аварии гробы с покойниками разлетелись по трассе, сообщил сайт Kp.ru.

Кадры с места ДТП разлетелись по соцсетям и Telegram-каналам. Авария произошла на федеральной трассе М-7 «Волга» рядом с деревней Чудиново, которая считается частью города Вязники.

На снимках видно, что у грузовика поврежден борт, а в кузове остались уложенные рядами гробы. Еще несколько выпали на дорогу и разбились, так что окружающие смогли увидеть тела умерших.

Грузовик перевозил гробы из Владимира в Нижний Новгород в крематорий. Водитель не выдержал боковой интервал с проезжающей мимо фурой и столкнулся с легковой машиной Lada Granta.

Региональное ГАИ подтвердило факт ДТП, уточнив, что никто из живых людей не пострадал.

Вскоре к месту аварии приехал другой автомобиль, в который перенесли гробы с телами.

Ранее в Калининграде произошло шесть массовых ДТП с участием 26 автомобилей, пострадали семь взрослых и ребенок.

Грузовики ДТП Соцсети ГИБДД Дороги Россия
15 февраля 2025, 21:17
Шторм завалил пляж Таганрога ледяными глыбами
Telegram
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Обрушившийся на Таганрог шторм выбросил на центральный пляж ледяные глыбы. Как сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале, повреждения получили лавочки, урны и душевая кабина.

Обрушившийся на Таганрог шторм выбросил на центральный пляж ледяные глыбы. Как сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале , повреждения получили лавочки, урны и душевая кабина.

Она подчеркнула, что городская зона отдыха не в первый раз пострадала от удара стихии.

«Из-за своего расположения этот пляж часто сталкивается с природными катаклизмами. В этот раз причиной разрушения пляжной инфраструктуры стал ледяной шторм», - написала Камбулова.

Глава Таганрога добавила, что синоптики спрогнозировали продолжение шторма. Работы по восстановлению пляжа проведут после того, как погода нормализуется.

Камбулова призвала жителей отказаться от выхода на лед залива, чтобы не провалиться в воду.

В конце прошлой недели пришедший в Новороссийск штормовой ветер повалил 17 деревьев, семь дорожных знаков и оборвал 13 проводов. Кроме того пострадали три дома из-за сорванных козырьков и одно здание, у которого сдуло крышу. Глава города Андрей Кравченко объявил, что аварийные бригады перешли на работу в круглосуточный режим, чтобы восстановить все повреждения.

Шторм Россия Погода
15 февраля 2025, 20:20
Восемь человек пострадали в массовом ДТП с бензовозом в Калининграде
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На трассе в Калининградской области столкнулись 26 транспортных средств. В ДТП пострадали восемь человек, в том числе ребенок, сообщила пресс-служба регионального МВД.

«В субботу 15 февраля произошло шесть дорожно-транспортных происшествий с участием 26 транспортных средств, в которых восемь человек получили ранения, из них один несовершеннолетний», - отметили в ведомстве.

Обстоятельства всех аварий сейчас устанавливают. По факту ДТП прокуратура Калининградской области проводит проверку. По данным ведомства, на Приморском кольце столкнулись в том числе бензовоз и пассажирский автобус.

Губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил, что на месте работали пять бригад скорой помощи. Он отметил, что у пяти пострадавших диагностировали легкие травмы.

Ранее в центре Омска в массовом ДТП с автобусами пострадали 11 человек.

Травмы получили пассажиры общественного транспорта.

Дети ДТП Автобусы Калининград
15 февраля 2025, 20:02
Два поезда зажали легковушку в Москве
Pixabay
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Вечером 15 февраля в деревне Чернецкое в Троицком административном округе Москвы произошла авария с двумя железнодорожными составами и одним легковым автомобилем. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информация о случившемся поступила в спасательную службу в 19:21. На 273-м километре перегона Кресты - Сандарово на переезде машину зажало между двух товарных поездов.

На место выехали оперативные службы, прибыла скорая помощь. По предварительной информации, пострадавших нет. Железнодорожное движение перекрыли.

Ранее стало известно, что еще 200 щитов с правилами безопасности на железной дороге установят в Подмосковье в 2025 году. Больше всего - в Люберцах, Раменском и Пушкино. Также повышать безопасность на железнодорожной инфраструктуре будут с помощью регулярных дежурств и рейдов.

ДТП Поезда Москва

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