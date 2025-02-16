«Изверги». В Госдуме осудили надругательство над мальчиком в школе в Петербурге

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«По информации родителей учеников школы, которые обучаются в одном образовательном учреждении с насильниками, последних до сих пор не отстранили от занятий, а руководство школы бездействует», - рассказала депутат.

Кулиева назвала «извергами» трех 13-летних учащихся, надругавшихся над подростком в туалете. Все произошло в престижной школе, расположенной в Московском районе Санкт-Петербурга. Видео с издевательствами над одноклассником ученики распространили по соцсетям.

По словам Кулиевой, родители других учащихся боятся за своих детей.

Парламентарий пообещала направить запросы в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру, а также инициировать должные проверки, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к совершению этого преступления.

Двое подростков, которые надругались над одноклассником в туалете, забрали документы из школы, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина вместе с другом принял наркотики, а потом изнасиловал интимной игрушкой семилетнюю дочь сожительницы.