29 декабря 2023, 02:02

Избившую школьников нунчаками жительницу Санкт-Петербурга арестовали

Freepik
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В Санкт-Петербурге заключили под стражу женщину, которая у себя дома избила нунчаками двух школьников, угрожала им ножом, распыляла газ и удерживала младшеклассников в квартире около часа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«27 декабря Акулова была задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, в тот же день ей было предъявлено обвинение. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Акуловой стражу по 25 февраля 2024 года», - сказано в материале.

Петербурженка 27 декабря пригласила двух учащихся начальных классов к себе домой под предлогом попить чай и согреться. Когда дети оказались в квартире, подозреваемая стала издеваться над ними. Сама женщина частично признала вину, о причине ее поступка не сообщили.

Ранее мать одного из пострадавших детей рассказала в беседе с «360», что избившая школьников женщина злоупотребляла алкоголем. По ее словам, у подозреваемой неоднократно были приводы в районный отдел полиции.

Санкт-Петербург Суд Дети Женщины Школьники
29 декабря 2023, 01:29
Скандал с избиением ребенка разгорелся в одной из школ Красногорска
РИА «Новости»
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Обычный конфликт между учениками одной из школ Красногорска перерос в скандал между родителями. В распоряжении «360» оказалось видео, которое снимала мать мальчика, пострадавшего от разъяренной родительницы другой ученицы.

Все началось с рядовой школьной перепалки. Одной из школьниц сказали, что мальчик плюнул ей на спину. Та пожаловалась родителям, и ее мать назначила встречу с родителями обидчика в кабинете у завуча.

Мать оскорбленной ученицы повела беседу на повышенных тонах и не захотела спокойно разобраться в ситуации. Она велела своей дочери плюнуть обидчику в лицо, что та и сделала. Мальчик плюнул в ответ, за что получил от разъяренной женщины оплеуху на глазах родителей и учителей.

Конфликт продолжился в фойе. Мать мальчика снимала на видео, одновременно пытаясь вразумить скандалистку. Но та перешла на откровенные угрозы.

Мальчик изначально заявил, что не плевал на спину школьницы, но его не послушали. Дети в итоге помирились, а родители пошли в прокуратуру.

В Санкт-Петербурге женщина заманила двух школьников в квартиру и избила нунчаками, распыляя в лицо газ из баллончика. Школьники получили телесные повреждения.

Красногорск Дети Школы Видео Школьники Избиения
28 декабря 2023, 23:19
Пенсионерку избили палкой в доме престарелых в Кемеровской области
РИА «Новости»
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Правоохранители провели проверку в Кемеровской области после случая избиения в доме престарелых. Как сообщило РИА «Новости», по итогам проверки возбудили уголовное дело.

Внимание региональных СК и прокуратуры привлекла публикация с видео в одном из Telegram-каналов. На кадрах избили пенсионерку в новокузнецком доме престарелых «Рэмели».

По словам внука потерпевшей, бабушку поселили в трехкомнатный номер. Врачи обещали предоставить пожилой женщине лучшие условия для проживания, но потом начались трудности. Две недели родственников не пускали к ней и редко отвечали на телефон.

Когда бабушку удалось навестить, она уже лежала в закрытой комнате «для буйных». Пострадавшая рассказала, что не принесла стакан воды соседке и разозлила этим врача. В итоге сотрудница избила пенсионерку палкой. На теле женщины были множественные ссадины.

Также у потерпевшей исчез телефон и половина личных вещей. Как отметила управляющая домом престарелых, мобильник потом нашли и вернули. Других комментариев женщина не дала.

Ранее суд в Хабаровской области приговорил жителя Комсомольска к 11,5 года колонии строгого режима за убийство пенсионерки. Жертва поругалась с мужчиной из-за того, что тот пришел домой слишком пьяный.

Правоохранители провели проверку в Кемеровской области после случая избиения в доме престарелых. Как сообщило РИА «Новости» , по итогам проверки возбудили уголовное дело.

Пенсия Уголовное дело Пенсионеры Женщины Избиения
28 декабря 2023, 18:34
Появились подробности пожара в многоэтажке на северо-востоке Москвы
Телеканал «360»
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Пожар в жилом доме в Северо-Восточном округе Москвы унес жизнь курьера. Мужчина, надышавшись угарным газом, умер в салоне автомобиля скорой помощи, сообщил источник «360».

По его данным, вместе с доставщиком, предположительно, был еще один мужчина. Они привезли заказ на 18-й этаж. К тому моменту лестничную площадку уже заволокло черным дымом. Вернуться назад курьеры не смогли, так как все лифты уехали.

Напарник выжил, его увезли в больницу. Фургон курьеров до сих пор остается во дворе дома, где произошел серьезный пожар.

Утром 28 декабря в четырехкомнатной квартире на 18 этаже загорелись мебель и личные вещи. Пламя распространилось на площади в 50 квадратных метров. Всего спасли 17 человек с 15, 17, 18, 19 этажей. Пострадали семеро взрослых и один ребенок. Последнего увезли в Филатовскую больницу. О его состоянии не уточняется.

Пожары Москва 2023
28 декабря 2023, 16:51
Таксист в Москве похитил у пассажира 170 тысяч рублей
Freepik
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Против 45-летнего водителя такси в Москве, которого подозревают в обмане пассажира на 170 тысяч рублей, возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что в районе Орехово-Борисово Южное к полицейским обратился 52-летний мужчина. Он сообщил, что стал жертвой таксиста-мошенника.

Следствие установило, что в столичном аэропорту заявитель нашел таксиста и договорился с ним о поездке до улицы Генерала Белова. Водитель оценил стоимость услуги в две тысячи рублей.

Однако, приехав в пункт назначения, таксист ввел на терминале оплаты крайне завышенную сумму. Клиент приложил к устройству смартфон для совершения платежа и позже заметил, что у него списалось больше 170 тысяч рублей.

В итоге таксиста задержали и на время следствия отправили под домашний арест.

Ранее Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал таксистов за повышение цен в непогоду. По его словам, это просто спекуляция.

Мошенничество Такси Москва 2023

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