Избившую школьников нунчаками жительницу Санкт-Петербурга арестовали

«27 декабря Акулова была задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, в тот же день ей было предъявлено обвинение. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Акуловой стражу по 25 февраля 2024 года», - сказано в материале.

Петербурженка 27 декабря пригласила двух учащихся начальных классов к себе домой под предлогом попить чай и согреться. Когда дети оказались в квартире, подозреваемая стала издеваться над ними. Сама женщина частично признала вину, о причине ее поступка не сообщили.

Ранее мать одного из пострадавших детей рассказала в беседе с «360», что избившая школьников женщина злоупотребляла алкоголем. По ее словам, у подозреваемой неоднократно были приводы в районный отдел полиции.