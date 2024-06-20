«Все началось со спора, когда староста группы попросила студентов уйти пораньше с обеда. Но он сказал, что обед будет длиться столько, сколько он захочет. А мы обязаны его прикрыть, я стала возмущаться по этому поводу. Вся переписка происходила в нашей группе во „ВКонтакте“», - отметила она.

В итоге между студентом и одногруппницей началась словесная перепалка, в ходе которой парень стал оскорблять семью девушки. В частности, он пожелал, чтобы отца студентки, который находится на СВО, съели медведи.

«После этого он пришел и набросился на меня с кулаками. При этом присутствовали еще три мои одногруппницы, одна из них пыталась его остановить, но тоже попала под горячую руку, и он ее ударил несколько раз», - отметила собеседница 360.ru.

После избиения у девушки диагностировали сотрясение мозга и множество синяков по телу. Сейчас студентка проходит лечение в больнице. Она уже написала заявление в полицию и будет добиваться привлечение ответственности для своего обидчика.

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