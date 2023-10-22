Избившие подростка школьники в Химках попали под уголовное дело

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По версии следствия, 11 сентября 2023 года подозреваемые «нарушали общественный порядок» в школе, а затем избили ученика. Парень получил травмы в области головы и туловища. Отмечается, что подростки напали на школьника без особых причин, «с целью противопоставить себя обществу и общепризнанным моральным нормам».

Уголовное дело о халатности также возбудили в отношении должностных лиц учебного заведения. Следователи выяснят, чье недобросовестное отношение к исполнению своих обязанностей привело к случившемуся.

Как оказалось, ранее в той же школе за хулиганство задержали других подростков. Все они из одной компании.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала учителей следить за поведением детей и не допускать разрастания конфликтов.