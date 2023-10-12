Избитую одноклассниками башкирскую школьницу доставили в Уфу на вертолете
Башкирскую школьницу, которую избили одноклассники в кабинете, доставили на вертолете в Уфу. Девочка находится в состоянии средней степени тяжести.
«Находится на стационарном лечении в отделении травматологии», - сообщили в министерстве.
Мать 12-летней школьницы рассказала «360», что девочка получила многочисленные травмы. Морально она еще не пришла в себя после избиения. Конфликт произошел в школе в деревне Савалеево. По словам матери пострадавшей, ее дочь помогла однокласснице найти пенал, который кто-то спрятал. Из-за этого два одноклассника начали пинать и бить девочку. Ее мать уточнила, что эти мальчики больше трех лет занимаются карате. Она призналась, что боится за физическое и эмоциональное здоровье дочери.