Избитую одноклассниками башкирскую школьницу доставили в Уфу на вертолете

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Пострадавшая проживает в деревне Савалеево Кармаскалинского района. После избиения она попала в реанимацию. Как сообщил сайт UFA1.ru со ссылкой на региональный Минздрав, школьницу доставили в Уфу бортом санавиации.

«Находится на стационарном лечении в отделении травматологии», - сообщили в министерстве.

Мать 12-летней школьницы рассказала «360», что девочка получила многочисленные травмы. Морально она еще не пришла в себя после избиения. Конфликт произошел в школе в деревне Савалеево. По словам матери пострадавшей, ее дочь помогла однокласснице найти пенал, который кто-то спрятал. Из-за этого два одноклассника начали пинать и бить девочку. Ее мать уточнила, что эти мальчики больше трех лет занимаются карате. Она призналась, что боится за физическое и эмоциональное здоровье дочери.