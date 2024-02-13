Избила казаном и искусала грудь. Конфликт в коммунальной квартире привел к драке между соседками

Конфликт произошел в коммуналке на Боровой улице. Пару месяцев назад в одной из комнат поселилась 20-летняя девушка. Она начала конфликтовать с соседкой: обвиняла ее в воровстве и завышении коммунальных платежей.

В один из дней девушка ворвалась на кухню и напала на соседку: ударила ее по голове раскаленным казаном и укусила за грудь. Пострадавшей пришлось обратиться к врачам. Соседи женщин рассказали, что нападавшая уже месяц угрожала своей жертве.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала двух подозреваемых в поджоге коммуналки. По данным МВД, мужчины подожгли автомобильные покрышки у квартиры на Лиговском проспекте. Подозреваемые признались, что сделали это за вознаграждение в 60 тысяч рублей. В результате пожара коммунальная квартира полностью выгорела. Один из жильцов погиб, еще пятеро пострадали. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Убийство».