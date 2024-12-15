15 декабря 2024, 14:25

Из-за столкновения танкеров в Черном море произошел разлив нефтепродуктов

Соцсети
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В результате столкновения двух танкеров в Керченском проливе произошел разлив нефтепродуктов. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба Росморречфлота.

По ее данным, на борту находились экипажи судов, которые состояли из 15 и 14 человек. К месту крушения направили два буксира и два вертолета, идет эвакуация.

«Сегодня в результате шторма в акватории Черного моря произошло крушение двух танкеров „Волгонефть 212“ и „Волгонефть 239“», - отметили в пресс-службе.

Из-за погодных условий с 11:19 работу Керченской переправы приостановили. Ситуация находится под контролем Росморречфлота.

Два танкера столкнулись в Керченском проливе 15 декабря. Спасатели вытащили из воды восемь членов экипажа танкера «Волгонефть 212», который столкнулся с другим судном в Керченском проливе. Спасатели продолжают поиски еще пятерых человек.

В готовность для оказания помощи привели подразделения Государственной инспекции по маломерным судам главного управления МЧС Крыма, сотрудников специального морского отряда МЧС и оперативную группу третьего пожарно-спасательного отряда в Керчи.

Корабли Крушение танкеров в Керченском проливе
15 декабря 2024, 15:24
После гибели моряка «Волгонефть 212» состав дела переквалифицировали на более тяжкий
Соцсети
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После гибели члена экипажа «Волгонефть 212» в Керченском проливе одно из уголовных дел переквалифицировали на более тяжкое. Об этом сообщила пресс-служба СК Крыма и Севастополя.

«Переквалифицировано на более тяжкий состав - ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека)», - уточнили в ведомстве.

Спасателям удалось эвакуировать 13 членов экипажа с «Волгонефть 212» в акватории Черного моря, но один человек погиб. Также в результате ЧП случился разлив нефтепродуктов. СК возбудил два уголовных дела , Южная транспортная прокуратура организовала проверку.

Уголовное дело СК РФ Крушение танкеров в Керченском проливе
15 декабря 2024, 14:43
Один моряк погиб при крушении танкера «Волгонефть 212» в Керченском проливе
Соцсети
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С танкера «Волгонефть 212», потерпевшего бедствие в акватории Черного моря, эвакуировали 13 моряков. Один из них погиб, сообщила пресс-служба МЧС.

Во время шторма в Керченском проливе судно «Волгонефть 212» получило повреждения и село на мель, а «Волгонефть 239» легло в дрейф. Для спасательной операции задействовали два буксира и два вертолета.

Из-за ЧП произошел разлив нефтепродуктов. В связи с непогодой работу Керченской переправы приостановили. Ситуацию взял под контроль Росморречфлот.

После крушения танкеров возбудили уголовные дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. К месту ЧП выдвинулась группа из наиболее опытных следователей. Проверку исполнения законодательства проведет Южная транспортная прокуратура. Она рассмотрит рассмотрит вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

МЧС РФ Крушение танкеров в Керченском проливе
15 декабря 2024, 14:41
Прокуратура проведет проверку после крушения двух танкеров в Керченском проливе
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Южная транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере безопасности мореплавания после ЧП с двумя танкерами в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения судов в Керченском проливе. По поручению прокурора Сергея Сафинова Новороссийская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности мореплавания», - отметили в ведомстве.

По результатам проверки прокуратура рассмотрит вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

В воскресенье стало известно, что грузовое судно «Волгонефть 212» с 13 членами экипажа на борту терпит бедствие в Керченском проливе. Позднее также повреждение получил танкер «Волгонефть 239» с 14 членами экипажа. На место происшествия выдвинулись экстренные службы.

Прокуратура РФ Крушение танкеров в Керченском проливе
15 декабря 2024, 14:40
Уголовные дела возбудили после крушения танкеров в Керченском проливе
Соцсети
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По факту крушения танкеров с нефтепродуктами в акватории Черного моря возбудили уголовные дела. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Дела возбудили по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Информация по потерпевшим уточняется, добавили в пресс-службе.

К месту ЧП направилась группа из наиболее опытных следователей. СК даст оценку действиям экипажа в сложных погодных условиях, а судовладельцев проверит на предмет технического состояния и обслуживания кораблей. Ход расследования взял под личный контроль руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев.

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение 15 декабря. Из-за ЧП произошел разлив нефтепродуктов. Спасатели подняли из воды восемь членов экипажа одного из судов.

Уголовное дело Следственный комитет России Крушение танкеров в Керченском проливе

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