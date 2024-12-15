Из-за столкновения танкеров в Черном море произошел разлив нефтепродуктов

По ее данным, на борту находились экипажи судов, которые состояли из 15 и 14 человек. К месту крушения направили два буксира и два вертолета, идет эвакуация.

«Сегодня в результате шторма в акватории Черного моря произошло крушение двух танкеров „Волгонефть 212“ и „Волгонефть 239“», - отметили в пресс-службе.

Из-за погодных условий с 11:19 работу Керченской переправы приостановили. Ситуация находится под контролем Росморречфлота.

Два танкера столкнулись в Керченском проливе 15 декабря. Спасатели вытащили из воды восемь членов экипажа танкера «Волгонефть 212», который столкнулся с другим судном в Керченском проливе. Спасатели продолжают поиски еще пятерых человек.

В готовность для оказания помощи привели подразделения Государственной инспекции по маломерным судам главного управления МЧС Крыма, сотрудников специального морского отряда МЧС и оперативную группу третьего пожарно-спасательного отряда в Керчи.