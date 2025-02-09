09 февраля 2025, 10:19

Из-за севшего на мель судна в Сахалинской области ввели режим повышенной готовности

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Из-за севшего на мель у сахалинского побережья китайского грузового корабля в Невельском районе ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко. В своем Telegram-канале.

Он отметил, что водолазы пока не могут приблизиться к судну из-за шторма. По его словам, разлива топлива не произошло, угрозы жизни и здоровью экипажа нет.

«Однако ситуация требует оперативного контроля и готовности к любым сценариям», - подчеркнул глава региона.

В эфире Россия 24 Лимаренко рассказал о ситуации. Судно стояло на погрузке угля, но начался шторм. Капитан планировал выйти открытое море, но не справился с управлением, и корабль выбросило на мель.

«С экипажем все благополучно, никакой помощи не нужно: вода, пища, тепло - все есть.

Ранее в Сети появилась информация, что на борту грузового судна находится примерно 1000 тонн угля. Экстренные службы подготовили два буксира, чтобы помочь морякам.

Корабли Сахалин
09 февраля 2025, 08:36
В Карелии молодая мать погибла в душе из-за телефона
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В Карелии в собственной квартире погибла 31-летняя мать. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.

По данным следствия, жительница Кондопога принимала душ и одновременно использовала сотовый телефон, поставленный на зарядку.

«В связи с попаданием воды на электроприбор пострадавшая получила удар током», - сообщили в СК.

От полученной травмы женщина скончалась на месте. Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. В СК напомнили о необходимости соблюдения техники безопасности при обращении с электроприборами. В том числе нельзя пользоваться гаджетами, подключенными к сети, в ванной.

В Оренбургской области подросток загорелся после удара током - юноша пытался сделать селфи на поезде. Медики зафиксировали ожоги 80% тела, подросток попал в реанимацию.

Поезда Республика Карелия
09 февраля 2025, 07:44
Американцев предупредили о 9-балльном землетрясении и цунами
Unsplash
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На территории США в скором времени может произойти землетрясение в 9 баллов, а на тихоокеанское побережье обрушится 30-метровое цунами. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По информации ученых из Колумбийского университета, вдоль 970-километрового разлома между Канадой и Калифорнией есть четыре сегмента, где зафиксировали риск землетрясений.

Движение тектонических плит также может спровоцировать цунами, которое обрушится на тихоокеанское побережье США. Есть вероятность, что стихия будет бушевать на побережье от Северного Орегона до Вашингтона и Южной Британской Колумбии.

Ранее подземные толчки засекли в Карибском бассейне. Магнитуда землетрясения составила восемь баллов. За день до этого сейсмическую активность зафиксировали на греческих островах Санторини и Аморгос. С 26 января по 4 февраля в этом районе произошло более семи тысяч землетрясений.

США Землетрясения
09 февраля 2025, 03:36
Тысяча тонн. Стал известен груз судна, которое село на мель у Сахалина
Пресс-служба МЧС
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У берегов Сахалина сел на мель иностранный танкер. Судно перевозило мазут, моторное масло и уголь, сообщил источник телеканала РЕН. 

По данным собеседника телеканала, всего в трюмах танкера находится около 1000 тонн угля. Количество мазута источник медиа оценил в 50 тонн. Кроме того, судно перевозило 700 тонн мазута и примерно 2,7 тонн моторного масла. Экипажу пока помощь не нужна: на борту есть вода и еда, никто из матросов не пострадал. Российские экстренные структуры подготовили два буксира - их отправят к севшему на мель контейнеровозу.

По данным Telegram-канала Baza , у берегов Сахалина терпит бедствие китайское судно. Издание утверждает, что речь идет о сухогрузе An Yang 2.

Marinetraffic.com определяет это судно как балкер, корабль ходит под китайским флагом. Около 10 дней назад судно находилось в Северном Китае.

Источники Baza заявили, что балкер получил пробоину. По данным издания, насколько она серьезна, пока неизвестна. Команда из китайских матросов не сумела объяснить российским экстренным службам масштабы проблемы. В МЧС же сообщали, что судно село на мель чуть южнее сахалинского порта Невельск. Специалисты ведомства не увидели разлива топлива.

Топливо Корабли Китай
09 февраля 2025, 03:01
Шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на 9-м этаже в Новой Москве
Pixabay
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Оставшийся без присмотра шестилетний ребенок выпал из окна квартиры в Новой Москве. Девочка погибла, сообщили РЕН ТВ в прокуратуре Москвы.

«Девочка, оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, подошла к окну, облокотилась на москитную сетку и выпала с высоты девятого этажа», - сообщили в надзорном ведомстве.

Девочка скончалась на месте от полученных травм. Прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка.

В январе маленькая девочка устроила шоу - прогулялась по карнизу на третьем этаже многоквартирного жилого дома на севере Москвы. Ребенок примерно четырех лет гулял по карнизу, из окна выглядывал ее брат. Девочка была немного одета, а брат был совсем раздет, отметили очевидцы.

Дети Москва Квартиры

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