Из-за проблем с шасси загорелся еще один самолет. На этот раз в Канаде

Пассажиры воздушного судна рассказали изданию, что во время посадки не вышла одна стойка шасси. По этой причине борт на ВПП накренился влево, и у него вспыхнули левое крыло и двигатель.

«Самолет начал наклоняться примерно на 20 градусов влево, и, когда это произошло, мы услышали довольно громкий звук, похожий на звук удара, когда крыло самолета начало скользить по полосе», - объяснила одна из пассажирок.

По ее словам, после этого самолет загорелся, но пассажиров успели эвакуировать. По информации издания, рейс выполняла авиакомпания PAL Airlines.

Ранее пассажирский лайнер загорелся в аэропорту южнокорейского города Муан. Прилетевший из Бангкока борт выкатился за ВПП и врезался в ограждение. Очевидцы заявляли, что самолет загорелся еще до посадки. Пламя заметили на правом крыле лайнера.