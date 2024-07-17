17 июля 2024, 20:12

Из-за пожара на Пресненском Валу эвакуировали почти 100 человек. На месте работает Ка-32

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Из горящего здания на Пресненском Валу в Москве до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 97 человек, сообщил источник 360.ru. По его информации, площадь возгорания составила 700 «квадратов».


Данных о пострадавших в МЧС не поступало. По предварительной информации, возгорание могло возникнуть на чердаке дома. Точная причина пока неизвестна. Ранг пожара увеличили до второго.

Для тушения пожара развернули четыре боевых участка. Водяные стволы подали по всему периметру здания.

На месте происшествия работают спасатели, движение по улице временно перекрыли. Также к тушению привлекли вертолет Ка-32.

Пожары Москва
17 июля 2024, 20:11
Мотоциклист погиб в ДТП с бетономешалкой на юго-востоке Москвы
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На юго-востоке Москвы произошла авария с участием бетономешалки и мотоцикла. Водитель двухколесного транспортного средства погиб, сообщил источник 360.ru.

Грузовик врезался в мотоцикл в районе Марьино, возле дома 10 по улице Перова. Бетономешалка загорелась.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Официально данные об аварии пока не комментировали.

Грузовики Мотоциклы ДТП Водители Москва
17 июля 2024, 19:54
Появились детали о пострадавших детях при взрыве катера на Кудиновском карьере
РИА «Новости»
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Пожар на катере с детьми в Кудиновском карьере Московской области продолжался всего несколько секунд. Пламя быстро ликвидировали огнетушителем, который находился на борту. Об этом 360.ru рассказала мать мальчика, который был на пострадавшей лодке.

Она пояснила, что дети очень хотели покататься, поэтому женщина обратилась к знакомому, который согласился. Так как всем мест на борту не хватило, она осталась на берегу.

«Был сопровождающий, водитель и четыре ребенка», - пояснила собеседница 360.ru.

По ее словам, в один момент она увидела на борту яркую вспышку, которая быстро погасла. В результате трое детей получили ожоги. Женщина подчеркнула, что сын успел прыгнуть в воду, где его подобрал другой проходивший рядом катер.

Она уточнила, что все находившиеся на борту перед посадкой надели спасательные жилеты. Другим детям повезло меньше.

«У мальчика 10% ожогов тела, двух девочек уже отпустили домой. Сам катер в нормальном состоянии», - пояснила собеседница.

По ее словам, после вспышки лодка спокойно завелась, и оставшихся на борту детей довезли до берега.

О происшествии с катером на Кудиновском карьере стало известно в минувший понедельник, 15 июля. Подмосковный главк СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Собственную проверку организовала прокуратура, которая уточнила, что катер вел 69-летний местный житель, имевший права на управление маломерными судами.

Пожары Дети Водоемы
17 июля 2024, 19:19
Легковушка и тягач устроили смертельное ДТП в Воронежской области
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Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Хохольском районе Воронежской области на 25-м километре трассы Воронеж — Луганск. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Хохольском районе Воронежской области на 25-м километре трассы Воронеж - Луганск. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с седельным тягачом Mercedes.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли, еще одного пассажира госпитализировали с травмами. Их личности еще предстоит установить.

На видео, опубликованном полицией, видно, что грузовик полностью выгорел, однако его водитель не пострадал.

Ранее в Ленинградской области четыре человека, включая двоих детей, погибли при столкновении автомобиля с электропоездом «Ласточка».

ДТП Водители Полиция
17 июля 2024, 19:16
Пожар вспыхнул на крыше строящегося концертного комплекса в Сириусе
РИА «Новости»
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Пожар вспыхнул в концертно-театральном комплексе, строящемся на территории Сириуса. О ЧП сообщил Telegram-канал Shot.

В МЧС заявили, что получили сообщение о происшествии на улице Чемпионов в 17:38. По данным спасателей, на кровле здания горят строительные материалы.

Огонь распространился на площади в 50 квадратных метров. Сейчас возгорание уже локализовали. Пострадавших нет.

На месте работают 45 человек и 15 единиц техники.

Пожары МЧС РФ

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