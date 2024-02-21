21 февраля 2024, 21:39

«Из-за какого-то участка». Появились подробности попытки подрыва машины жителя Краснодара

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Задержанный за попытку подрыва машины своего двоюродного брата в Краснодаре давно конфликтовал с ним, рассказал «360» рассказал сосед пострадавшего. По его словам, за несколько дней до этого мужчине уже поджигали ворота.

Ссора из-за участка Собеседник «360» признался, что переехал в район недавно и не знает точной причины конфликта между родственниками. По его словам, ссора могла произойти из-за вопроса, связанного с недвижимостью.

«Я слышал только, что [конфликт произошел] из-за какого-то участка. А что конкретно - я не знаю», - отметил мужчина.

Краснодарец вспомнил, что это не первое происшествие, свидетелем которого он стал. Он сообщил, что за 10 дней до попытки подрыва автомобиля кто-то попытался поджечь ворота его соседа.

«Видел, что подожгли ему ворота. В прошлом году ему еще надписи [сделали] на воротах и на машине. Разрисовали все, короче. Что за надписи, я уже не помню», - указал местный житель.

«Подрывник» стал фигурантом уголовного дела Правоохранители возбудили против задержанного уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. К счастью, от самодельной бомбы никто не пострадал.

Подозреваемого задержали после звонка супруги родственника задержанного - женщина увидела, как тот долго что-то делал с огнетушителем рядом с автомобилем. Давать комментарии она отказалась.

Ранее ФСБ задержала мужчину, который пытался взорвать силовика в Лобне. Пойманного уроженца Ярославля взяли под арест по делу о теракте и госизмене.

Уголовное дело Краснодар Машины Полиция
21 февраля 2024, 21:03
Свято-Серафимовский женский монастырь загорелся в Омской области
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Пожар начался в Свято-Серафимовском женском монастыре в селе Татьяновка Омской области. Возгорание произошло в деревянной трапезной, сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

«В вечернее время 21 февраля произошло возгорание деревянной трапезной Свято-Серафимовского женского монастыря в селе Татьяновка Марьяновского района», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Предварительно, информации о пострадавших не поступало. На пожар выехал прокурор Марьяновского района Александр Грициков, он проконтролирует ход проведения проверки по установлению причин возгорания.

Днем ранее в поселке Марьяновка Омской области сгорел недостроенный деревянный храм. Огонь охватил 330 квадратных метров здания. Жители поселка рассказали, что хоть храм и не был достроен, но внутри было «очень красиво».

Пожары Религия
21 февраля 2024, 20:57
Уголовное дело возбудили по факту гибели трех человек в пожаре в Луховицах
РИА «Новости»
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После смертельного пожара в деревне Городище городского округа Луховицы возбудили уголовное дело. В результате ЧП погибли три человека, включая двоих детей, сообщили в Telegram-канале регионального следственного управления СК России.

Пожар случился утром 21 февраля. После ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела женщины и двух несовершеннолетних. Ими оказались 13-летний сын погибшей и ее пятилетний внук.

Экспертиза установила, что очаг возгорания находился на кухне, пристроенной к дому. По предварительной версии, пожар случился из-за неисправной электропроводки. Криминалисты завершили осмотры и назначили пожарно-технические и медицинские экспертизы. Следователи продолжают опрашивать соседей и родственников, сообщили в ведомстве.

В Ивановской области крупный пожар унес жизни двух человек. Возгорание произошло на втором этаже многоквартирного дома в селе Агрофенино.

Уголовное дело Пожары Дети Женщины Россия Луховицы
21 февраля 2024, 20:45
Координатор московской секции ВООПИиК Ткач обвинила полицейских в избиении сына
РИА «Новости»
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Координатор московской секции Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Елена Ткач сообщила в своем аккаунте во «ВКонтакте» об избиении своего сына полицейскими из отдела ОМВД по Пресненскому району. Она полагает, что к нападению причастен застройщик.

«Я неоднократно уже писала о том, как меня и мою семью преследуют застройщики (с которыми боремся, защищая историческую Москву) и Пресненская полиция», - рассказала она.

Ткачук уточнила, что на прошлых выходных ее сын, проживающий в Сочи, встречал на вокзале свою девушку. В этот момент к нему подошли полицейские и забрали в отдел, объяснив, что он похож на человека, находящегося в розыске.

Женщина отметила, что сына продержали в ОВД Сочи два дня. Затем его забрали сотрудники ОМВД по Пресненскому районы Москвы для этапирования в столицу. По ее словам, в пути молодого человека сильно избили.

По словам Ткачук, в столичном отделе полиции сына заставили подписать бумагу, что он не имеет претензий к избившим его сотрудникам полиции. Затем задержанного привезли в ОВД «Китай-Город», где местный дознаватель сообщила ему, что он подозревается по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Координатор московской секции ВООПиК пояснила, что в 2022 году сотрудники застройщика написали на сына заявление, что он якобы в них стрелял из духового ружья. По ее словам, никаких подтверждений этому нет.

Сейчас мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Петербурге задержали двух молодых людей по подозрению в нападении на прохожих. Предположительно, они избивали людей и снимали процесс на камеру.

Полиция Избиения Москва
21 февраля 2024, 19:40
Трактор переехал человека в Москве
Pxhere
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Трактор переехал человека вечером 21 февраля в Москве. Об этом сообщил источник «360».

Авария произошла на бульваре Дмитрия Донского возле дома № 16. Одна из местных жительниц также подтвердила «360», что видела, как трактор наехал на человека.

Информация о пострадавшем пока не поступала. Детали происшествия выяснят специалисты. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Ранее человек пострадал в ДТП с участием снегоуборочного трактора в городе Урай. Водитель не убедился в безопасности маневра при развороте и столкнулся с автомобилем Honda.

Москва

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