Из-за аварии в Ялте отключились 15 трансформаторных подстанций

Свет частично пропал на семи улицах - Щербака, Строителей, Балаклавской, Володарского, Севастопольской, Заречной и Достоевского.

В оперштабе уточнили, что на устранение аварии уйдет от двух до трех часов.

В ночь на 21 июля в Анапе частично восстановили энергоснабжение, нарушенное жарой и аномальными нагрузками на энергосети. Без света из-за сбоя остались около 17 тысяч жителей курортного города, к 20 июля их число сократилось до 10 тысяч.

В Краснодаре местные жители, оставшись почти на сутки без водоснабжения и электроэнергии, вышли на улицу Краеведа Соловьева и перекрыли движение транспорта. Мэр города Евгений Наумов пообещал, что техническую и питьевую воду будут подвозить до окончания ремонтно-восстановительных работ.