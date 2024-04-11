Из высотки в центре Москвы эвакуировали более 280 человек

Примерно за час до полуночи экстренные службы вызвали к 26-этажному административному зданию по улице Новый Арбат, 15. Главный инженер объекта заявил, что на пятом этаже, где находились офисы, почувствовали запах дыма. Двумя этажами выше располагалась гостиница. Из высотки эвакуировали 281 человека.

Источник запаха нашли на третьем этаже. Недалеко от стилобата произошло короткое замыкание кабеля без горения. Его ликвидировали порошковым огнетушителем еще до приезда пожарных. Помещение проветрили.

В Ижевске на улице Пойма произошел пожар в промышленном помещении. Огонь локализовали на площади 1000 квадратных метров. При разборе завалов нашли одного погибшего.