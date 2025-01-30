Из реки Потомак достали тела более 30 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Продолжаются поиски остальных погибших.

Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines, заходивший на посадку в аэропорту американской столицы, столкнулся с военным вертолетом H-60, выполнявшим учебный полет с военной базы, около 21:00 29 января по местному времени (05:00 30 января - по московскому).

На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в том числе фигуристы, возвращавшиеся с чемпионата США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил , что в упавшем самолете были и граждане России. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.