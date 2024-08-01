Из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли девочку

Спасатели вытащили тело еще одной погибшей из-под завалов пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«В Нижнем Тагиле из-под завалов извлекли еще одну погибшую», - отметили в сообщении.

Таким образом, при обрушении погибли две женщины. По данным МЧС, поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются.

Обрушение многоэтажки произошло 1 августа. По предварительной версии, в доме взорвался газ. По последней информации МЧС, в результате произошедшего пострадали 12 человек , из них шестеро - дети. Также по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Местные жители в комментарии 360.ru ранее рассказали, что незадолго до случившегося чувствовали сильный запах газа. При этом ни в одной из квартир, где нет жильцов, проверки не проводились.