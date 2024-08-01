01 августа 2024, 19:51

Из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли девочку

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Спасатели вытащили девочку из-под завалов в Нижнем Тагиле после обрушения многоэтажки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Сотрудники МЧС России спасли девочку из-под завалов в Нижнем Тагиле», - отметили в сообщении.

Ранее стало известно, что при обрушении пятиэтажного дома погибли две женщины. Работы по поиску пострадавших на месте ЧП продолжаются.

Обрушение многоэтажки произошло 1 августа. По предварительной версии, в доме взорвался газ. По последним данным, в результате произошедшего травмы получили 12 человек.

Взрыв разрушил 15 квартир. Следователи возбудили уголовное дело. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина расследованием займутся правоохранители из центрального аппарата ведомства.

Дети МЧС РФ
01 августа 2024, 19:36
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле достали еще одну погибшую
РИА «Новости»
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Спасатели вытащили тело еще одной погибшей из-под завалов пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«В Нижнем Тагиле из-под завалов извлекли еще одну погибшую», - отметили в сообщении.

Таким образом, при обрушении погибли две женщины. По данным МЧС, поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются.

Обрушение многоэтажки произошло 1 августа. По предварительной версии, в доме взорвался газ. По последней информации МЧС, в результате произошедшего пострадали 12 человек , из них шестеро - дети. Также по факту случившегося возбудили уголовное дело.

Местные жители в комментарии 360.ru ранее рассказали, что незадолго до случившегося чувствовали сильный запах газа. При этом ни в одной из квартир, где нет жильцов, проверки не проводились.

Газ МЧС РФ Взрывы
01 августа 2024, 19:17
Мощный пожар вспыхнул на НПЗ в Омске
РИА «Новости»
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Огонь охватил 300 квадратных метров на нефтеперерабатывающем заводе в Омске. По данным источника РИА «Новости», на объекте горит лафетная установка.

По последним данным, возгорание вспомогательного помещения смогли ликвидировать, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу НПЗ.

В результате происшествия, по предварительной информации, никто не пострадал. Завод продолжает работу штатно.

Все подробности и обстоятельства случившегося уточняются.

UPD: в прокуратуре Омской области заявили, что начали проверку по факту случившегося. По данным ведомства, очаг возгорания находился во вспомогательном помещении насосной.

«В настоящее время принимаются все меры к ликвидации происшествия», - подчеркнули в пресс-службе.

В ходе проверки специалисты установят, соблюдались ли на объекте требования пожарной безопасности.

Огонь охватил 300 квадратных метров на нефтеперерабатывающем заводе в Омске. По данным источника РИА «Новости» , на объекте горит лафетная установка.

Пожары Заводы
01 августа 2024, 18:41
У погибшей в Нижнем Тагиле, предположительно, остался маленький сын
РИА «Новости»
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У женщины, погибшей при обрушении дома в Нижнем Тагиле, остался маленький сын. Об этом сообщил источник 360.ru. Других подробностей о семьей жертвы ЧП он не привел. Данные уточняются.

Обрушение произошло 1 августа. Предварительной причиной произошедшего назвали взрыв газа. По последней информации МЧС, один человек погиб, пострадали 12, из них шестеро - дети.

Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей распространил информацию, что перед взрывом в соседнем доме видели двоих мужчин, одетых в газовиков. Их прогнали из подъезда, однако один из них успел ударить по газовой трубе. Официального подтверждения этих данных пока нет.

Дети МЧС РФ
01 августа 2024, 18:35
Породистых лошадей увели со двора частного дома в Раменском округе Подмосковья
Global Look Press
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Серого арабского и буланого ахалтекинского мерина увели со двора частного дома в Раменском округе Подмосковья. Об этом 360.ru рассказала хозяйка лошадей Татьяна.

По ее словам, кража произошла в ночь с 28 на 29 июля. При этом в 04:00 лошадей уже не было на месте. Женщина усомнилась, что животные могли покинуть территорию самостоятельно.

«Никуда бы они не убежали, они местности не знают. И кто пойдет от кормушки? При всем при этом пони на месте, козы, куры, кролики, и даже квадроцикл на месте. То есть увели ровно эту пару. Такое ощущение, что под заказ уводили», - поделилась собеседница.

Она уточнила, что у лошадей было легочное заболевание. Для восстановления им нужен был свежий воздух. Помимо этого, у ахалтекинца не росла грива и хвост.

«Приезжал один мой знакомый с дружбаном, весь в наколках, тот коней никогда не видел, хотел сфоткаться. Были они не более получас и уехали. После этого в ночь пропали кони», - вспомнила Татьяна.

По ее мнению, местные цыгане это сделать не могли. Кроме того, женщина спрашивала у других владельцев в районе, но своих лошадей не нашла. Полиция прорабатывает все версии произошедшего.

Ранее пользователей Сети возмутило жестокое обращение с лошадью на площадке фильма «Мой любимый чемпион». Спортсменка и зоозащитница Эвелина Василюк даже запустила петицию за запрет к показу картины.

Животные Кражи

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