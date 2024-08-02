Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле достали четвертого погибшего
Спасатели вытащили четвертого погибшего из-под завалов обрушившегося в Нижнем Тагиле дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«Из-под завалов извлекли еще одного погибшего», - указали в сообщении.
Таким образом, в результате обрушения пятиэтажки погибли четыре человека. В настоящее время поисковые работы продолжаются. До этого стало известно о спасении еще одной женщины и ребенка из-под завалов.
В четверг, 1 августа, в Нижнем Тагиле, предположительно, из-за взрыва обрушились два подъезда пятиэтажного дома. В результате ЧП травмы получили 12 человек , среди них - шесть детей. Жильцов пострадавшей пятиэтажки эвакуировали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Очевидцы ранее рассказали 360.ru, что незадолго до трагедии в доме чувствовался сильный запах газа.