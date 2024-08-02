02 августа 2024, 04:04

Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле достали четвертого погибшего

РИА «Новости»
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Спасатели вытащили четвертого погибшего из-под завалов обрушившегося в Нижнем Тагиле дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Из-под завалов извлекли еще одного погибшего», - указали в сообщении.

Таким образом, в результате обрушения пятиэтажки погибли четыре человека. В настоящее время поисковые работы продолжаются. До этого стало известно о спасении еще одной женщины и ребенка из-под завалов.

В четверг, 1 августа, в Нижнем Тагиле, предположительно, из-за взрыва обрушились два подъезда пятиэтажного дома. В результате ЧП травмы получили 12 человек , среди них - шесть детей. Жильцов пострадавшей пятиэтажки эвакуировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Очевидцы ранее рассказали 360.ru, что незадолго до трагедии в доме чувствовался сильный запах газа.

Спасатели Уголовное дело Дети Газ МЧС РФ Взрывы
02 августа 2024, 04:06
В Севастополе оценили часть проспекта из-за суббоеприпасов сбитой ракеты
РИА «Новости»
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В Севастополе оцепили часть проспекта Генерала Острякова из-за множества суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS, валяющихся на дороге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание жителей, которые проживают в районе проспекта Генерала Острякова 242 корпус 2. Сейчас оперативные службы оцепили часть проспекта, на дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS», - написал глава города.

Развожаев пояснил, что оперативные службы будут убирать суббоеприпасы, а также решать, можно ли транспортировать ракету на полигон для уничтожения. На месте работает оперштаб, сотрудники МЧС и пиротехники.

Губернатор призвал людей не покидать свои дома, плотно закрыть окна и не подходить к ним, пока не прозвучит оповещение о завершении всех работ.

Ранее российские зенитчики сбили над Севастополем больше четырех воздушных целей. В районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе рухнула часть сбитой ракеты, а в районе улицы Острякова упали обломки.

Крым Севастополь Удар по Севастополю ракетами ATACMS
02 августа 2024, 02:36
Тело третьего погибшего достали из-под завалов дома в Нижнем Тагиле
РИА «Новости»
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Спасатели извлекли еще одного погибшего из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Спасатели МЧС РФ Взрывы Россия
01 августа 2024, 22:34
Появились кадры спасения еще одной женщины из-под завалов в Нижнем Тагиле
РИА «Новости»
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В Нижнем Тагиле спасатели вытащили еще одну женщину из-под завалов дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Сотрудники МЧС России в Нижнем Тагиле из-под завалов спасли еще одну женщину. Работы продолжаются», - уточнило ведомство.

До этого спасатели вытащили девочку из-под завалов.

В Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажного дома из-за взрыва газовоздушной смеси, но обошлось без пожара. В результате ЧП пострадали 12 человек , в числе которых шесть детей. По предварительной информации, погибли две женщины. У одной из погибших остался маленький сын.

Ранее появилась информация, что под завалами обрушившейся пятиэтажки могут находиться 16 человек.

Также местная жительница рассказала о моменте обрушения подъезда пятиэтажки.

СК уже возбудил уголовное дело по факту обрушения. На месте происшествия работают опытные криминалисты, занимающиеся изъятием вещественных доказательств, проведением бесед со свидетелями и назначением экспертиз.

Спасатели Смертность Газ МЧС РФ Взрывы Женщины
01 августа 2024, 19:51
Из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли девочку
РИА «Новости»
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Спасатели вытащили девочку из-под завалов в Нижнем Тагиле после обрушения многоэтажки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Сотрудники МЧС России спасли девочку из-под завалов в Нижнем Тагиле», - отметили в сообщении.

Ранее стало известно, что при обрушении пятиэтажного дома погибли две женщины. Работы по поиску пострадавших на месте ЧП продолжаются.

Обрушение многоэтажки произошло 1 августа. По предварительной версии, в доме взорвался газ. По последним данным, в результате произошедшего травмы получили 12 человек.

Взрыв разрушил 15 квартир. Следователи возбудили уголовное дело. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина расследованием займутся правоохранители из центрального аппарата ведомства.

Дети МЧС РФ

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