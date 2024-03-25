Из больниц выписали 23 пострадавших при теракте в Crocus City Hall
По последним данным на 15:00 25 марта в больницах после теракта в Crocus City Hall остаются 96 человек, 23 пострадавших выписали. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.
Согласно списку на сайте ведомства, пострадавшими числятся 119 человек, из них 96 остаются в больницах, 23 - выписаны.
Теракт в Crocus City Hall в Красногорске произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные преступники, они расстреливали людей и устроили крупный пожар. Огонь охватил почти 13 тысяч «квадратов», в результате кровля объекта обрушилась на площади семь тысяч квадратных метров.
По последним данным Следственного комитета, жертвами стали 137 человек, трое из них - дети. Воскресенье, 24 марта, объявили Днем общенационального траура в России.
Четверых обвиняемых в теракте арестовали до 22 мая.