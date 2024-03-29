Из больниц после теракта в «Крокусе» выписали 98 человек
После теракта в «Крокус Сити Холле» 98 пострадавших уже выписали. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его процитировал ТАСС.
Во время теракта в 1999 году Аня была подростком, а Таня ходила в начальную школу. Дом, где они жили, находился рядом с местом взрыва.
«У них в квартире выбило стекла, упала люстра. После теракта они ездили на реабилитацию и восстанавливались. У Ани были проблемы с шеей, но травмы, совместимые с жизнью», - рассказала Алена.
Собеседница добавила, что младшая сестра, повзрослев, переехала в Щелково, а Аня осталась в Волгодонске, где работала помощником руководителя предприятия, занятого в атомной отрасли.
«Они очень позитивно относились к жизни. Это были яркие девушки. Аня была моей лучшей подругой, она всех заряжала позитивом, всегда всем помогала. Человек с очень большим сердцем», - подчеркнула Алена.
Девушка добавила, что еще с подросткового возраста вместе с Аней слушала песни группы «Пикник». Это увлечение старшая сестра сохранила и во взрослом возрасте. Поэтому она купила билеты на концерт в «Крокус Сити Холле» для себя и сестры.
«Во время теракта они находились в зале. Аня звонила родственникам, чтобы попрощаться. Поэтому она попала в списки пострадавших. Мы до конца надеялись, что их найдут», - рассказала собеседница.
Она отметила, что у обеих сестер остались дети. У Ани они постарше, и с ними сейчас остался отец. У Тани дети маленькие и в их воспитании помогала бабушка. Поэтому сейчас родных беспокоит вопрос, как быть дальше.
Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Группа боевиков открыла огонь по собравшимся в фойе и зале зрителям, пришедшим на концерт группы «Пикник». После прекращения огня террористы подожгли здание и скрылись. Силовики поймали их в Брянской области. По последним данным, общее число погибших в теракте составило 143 человека.
Специалист обратил внимание на то, что с точки зрения недостаточного обеспечения безопасности в местах массового скопления людей случай в Красногорске стал далеко не первым. Глушков заявил, что в профессиональном сообществе началась дискуссия по этому поводу. Глава объединения призвал отказаться от советской школы безопасности, нацеленной на сохранение имущества.
«Логика европейской безопасности - не сохранение самого объекта недвижимости, а требования к эвакуации людей. В этой части нам, может быть, стоит все-таки посмотреть в сторону сложившейся европейской модели», - сказал он.
Стрельба и пожар в «Крокус Сити Холл» произошли вечером 22 марта. Спасшиеся люди рассказывали, как плутали по длинным коридорам и не могли открыть двери , чтобы выбраться на улицу. В рамках уголовного дела Следком проверит обеспечение антитеррористической и противопожарной безопасности в концертном зале.
«Никто не может сказать, что не будет увеличения, вполне может быть увеличение», - подчеркнула она.
По ее словам, до сих пор продолжается прием тех, кто обращается за помощью. Самые активные дни были 25 и 26 марта. Сейчас ситуация более или менее стабилизировалась.
Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в крайне тяжелом состоянии после теракта в «Крокус Сити Холле» остаются три человека.
В пятницу, 29 марта, состоится благотворительный концерт в память жертв теракта. Мероприятие под названием «Журавли» пройдет в Москве в 19:00. Все собранные средства направят семьям погибших и пострадавших в результате теракта.
По его словам, в зоне СВО Мясников находился последние два года. Недавно он приехал в отпуск и решил сходить с сыном и супругой на концерт в «Крокус».
«Бандиты появилась там неожиданно, Тимур успел оттолкнуть сына и жену в безопасное место, но сам попал под огонь. В него попали три пули. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти Мясникова не удалось», - написал Маливанчук.
Председатель президиума добавил, что Мясников закончил военный вуз и служил в 3-й бригаде специального назначения. Его награждали многими боевыми орденами и медалями.
Ранее стало известно о гибели гражданина Белоруссии при теракте в «Крокус Сити Холл».