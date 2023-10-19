Истребители Су-27 пресекли нарушение госграницы британскими самолетами RC-135 и «Тайфун»
Российские истребители Су-27 не допустили нарушения госграницы британскими самолетами над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Средства контроля воздушного пространства 19 октября обнаружили приближающиеся к границе РФ воздушные цели. Для их опознания в воздух подняли два истребителя Су-27. Экипажи определили, что к госгранице подлетели самолет радиотехнической разведки RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.
«При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации», - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31, оснащенные комплексами «Кинжал», начнут регулярное патрулирование акватории Черного моря. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.