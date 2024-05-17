Историю со сбежавшей чеченкой взял под личный контроль советник Кадырова
Ситуацию со сбежавшей из дома чеченской девушкой Лией Заурбековой взял на личный контроль депутат Госдумы, советник главы Чечни Адам Делимханов. Он считает, что юную чеченку ввели в заблуждение и манипулируют ее, написал в Telegram-канале министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Министр отметил, что между родственниками сбежавшей девушки и сотрудниками отделения московской полиции нет никаких недопониманий. По его словам, Делимханов планирует лично встретиться с близкими Заурбековой.
«В ближайшее время будет установлено, кто ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею. Депутат Госдумы РФ выразил уверенность, что в ближайшее время ее вернут родственникам. Виновный будет наказан в рамках закона РФ», - написал Дудаев.
Министр отметил, что любая связанная с Чечней новость приобретает громкую огласку. Он также отметил, что в ближайшее время «вопрос будет исчерпан».
Ранее СМИ сообщили, что неизвестные окружили отделение полиции в Москве, внутри которого находилась их сбежавшая родственница. Девушка при этом заявила, что ей 19 лет и она добровольно ушла из дома, где подвергалась психологическому и физическому насилию. Известно, что девушка покинула отделение полиции отдельно от родственников.