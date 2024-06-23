23 июня 2024, 21:07

Источник указал на приверженность нападавших в Дагестане к террористам

Телеканал «360»
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Боевики, которые совершили нападения в Махачкале и Дербенте, являются приверженцами международной террористической группировки. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В республику, по его данным, в ближайшее время вылетят сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ.

«Судя по действиям нападавших, их выкрикам и внешнему виду, террористы принадлежат к исламистской террористической организации», - указал собеседник издания.

Источник также указал на уверенность силовиков в том, что стрельбу и нападения в Махачкале и Дербенте спланировали заранее. Они обратили внимание, что боевики напали на священника в большой православный праздник.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал произошедшее в Дагестане подлой провокацией. Он указал, что злоумышленники решили внести разлад между разными конфессиями. По последним данным МВД, в республике погибли шесть полицейских , еще 12 получили ранения.

Терроризм Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 21:59
Военная техника появилась на улицах Дагестана
Телеканал «360»
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Бронетехнику выкатили на улицы Дербента. Кадры из города появились в распоряжении 360.ru.

Военную технику заметили в Дербенте. Контртеррористическая операция в Дагестане продолжается. В больницы республики привозят пострадавших для оказания всей необходимой помощи.

Силовики заблокировали боевиков в Дербенте и начали подготовку к штурму. Террористы скрываются в одном из зданий возле ресторана «Хаял».

В воскресенье, 23 июня, в день празднования Святой Троицы, террористы напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дагестане. Нападавшие использовали иностранное оружие. После этого в Дербенте отменили все массовые мероприятия.

Дагестан Военные Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 21:51
Теракты в Дагестане назвали срежиссированными извне
Телеканал «360»
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Теракт, произошедший вечером 23 июня в Дагестане, срежиссирован извне. Такое мнение в Telegram-канале выразил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Террористическая атака имеет целью раскачать Северный Кавказ изнутри. Преступники полагают, что смогут разжечь межрелигиозное противостояние. Ошибаются», - написал он.

По его мнению, россияне прекрасно понимают, что в нынешних условиях консолидация общества крайне необходима. Жители всей страны, указал он, знают, что подобные теракты являются провокацией.

Из-за случившегося в Дагестане всех сотрудников силовых ведомств Северной Осетии перевели на усиленный режим несения службы. Охрану общественных мест, ТЦ и соцучреждений повысили.

Вечером в воскресенье группа неизвестных открыла огонь возле православной церкви в Дербенте.

С места преступления они скрылись на белом Volkswagen Polo.

В Махачкале группа злоумышленников открыла огонь по посту ДПС на улице Ермошкина. В городе ввели план «Перехват».

Дагестан Преступления Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 21:51
Перестрелка у церкви в Махачкале закончилась
РИА «Новости»
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Перестрелка у церкви в Махачкале закончилась, но люди из храма пока не вышли. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

«Перестрелка в Церкви закончилась. Пока люди не вышли. Идет проверка территории», - написал Хадулаев.

Ранее стало известно, что при нападении боевиков на Дагестан погибли девять человек. Среди них семь полицейских, один священник и один гражданский. Около 25 человек получили ранения.

Дагестан Стрельба Терроризм Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 21:46
Четырех боевиков ликвидировали в Махачкале
РИА «Новости»
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Силовики ликвидировали в Махачкале четырех боевиков из числа тех, кто устроил перестрелку и напал на полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

«По информации на данный момент, в Махачкале правоохранителями ликвидированы четыре боевика», - подчеркнули в ведомстве.

Зампред общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в Telegram-канале отметил, что на территории городской церкви закончилась перестрелка. Там уничтожили минимум одного нападавшего.

В столице Дагестана и Дербенте идет операция по задержанию устроивших нападения. В регионе ввели режим КТО. Кадры перестрелки от первого лица публиковал 360.ru.

Погибших, по последним данным , девять. Среди них - семь сотрудников правоохранительных органов, один священник и один гражданский. Пострадавших 25.

Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале

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