04 августа 2024, 03:00

Испытатель российских танков погиб под завалами дома в Нижнем Тагиле

РИА «Новости»
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Под завалами рухнувшей многоэтажки в Нижнем Тагиле погиб Анатолий Огарков, который был незаменимым специалистом на «Уралвагонзаводе», испытателем танков. Об этом Ura.ru рассказал его лучший друг.

Он сообщил, что в момент ЧП Огарков отдыхал дома после ночной смены. Сына Алексея дома оставили, не повели в садик, чтобы вместе с семьей побыть. Шестилетнего мальчика нашли живым под завалами. Ребенка отправили в больницу в Екатеринбурге, ему сделали операцию.

Огаркова искали под завалами дома больше суток. По словам друга, спасатели пытались докричаться до него, а супруга с коллегами по работе ждала вестей на улице.

«Эти два дня были тяжелыми - неизвестность, ожидание. Редкие кадры [спасательной операции], которые появлялись, отрывочные сведения, давали надежду», - признался мужчина.

Ранее сообщили, что старший брат погибшего под завалами дома семилетнего мальчика винит себя в его гибели. Подросток разрешил ему сходить попить воды к знакомым до того, как произошел взрыв.

Спасатели Обрушения Взрывы Заводы Танки
04 августа 2024, 02:35
Женщина решила утихомирить пчел и устроила пожар на участке
Пресс-служба МЧС
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Рой пчел спровоцировал пожар во дворе частного дома. Возгорание тушили в селе Марфинка в Ростовской области, сообщила пресс-служба МЧС России.

Происшествие случилось еще 26 июля, но известно о нем стало только сейчас. По данным ведомства, 47-летняя женщина решила утихомирить пчел дымом и разожгла дрова на газовой плите.

Вот только из-за ветра угли разлетелись по двору, что привело к пожару. Жительница не смогла самостоятельно потушить пламя и обратилась за помощью к спасателям.

Площадь пожара составила 94 квадратных метра. В результате сгорели две хозпостройки и гараж, также пострадали два улья.

Два человека погибли при пожаре в деревне Дмитрошур в Удмуртии. Жилой дом вспыхнул из-за неосторожного курения мужчины. В результате огонь распространился на 127 квадратных метров. Также сгорели баня и дровник.

Спасатели Пожары Россия
04 августа 2024, 01:08
Полицейский избил участника спецоперации без ноги
РИА «Новости»
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Полицейский якобы избил ветерана спецоперации без ноги. Потасовка произошла в городе Инте в Республике Коми, сообщила пресс-служба регионального МВД.

По данным МВД, 14 июля поступило сообщение об избиении мужчиной женщины в одном из домов на улице Морозова. На вызов прибыл правоохранитель, которого пьяный местный житель «хватал за форменную одежду сотрудника полиции и отталкивал».

Полицейскому пришлось применить силу к злоумышленнику, после чего его доставили в отдел. Правоохранители собрали материалы для отправки в следственные органы для принятия процессуального решения.

В одном из местных пабликов сообщили, что полицейский якобы избил участника СВО. По словам очевидцев, мужчину без одной ноги тащили по земле. В региональном управлении СК изданию «Подъем» сообщили, что по данному факту начата проверка.

В июне подросток избил ветерана спецоперации в Казани. Нападавший заставлял военного извиниться на коленях.

Мужчины Полиция Избиения
04 августа 2024, 00:51
Пассажирский автобус сгорел дотла в Ленобласти
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Пассажирский автобус рейса Санкт-Петербург — Приозерск полностью выгорел на трассе около поселка Шумилово. Об этом сообщили в сообществе Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте».

Информация о пожаре поступила утром в субботу, 3 августа.

«В результате пожара выгорел по всей площади рейсовый пассажирский автобус № 960 „Санкт-Петербург - Приозерск“ марки Yutong. Из автобуса самостоятельно эвакуировались семь пассажиров и водитель», - говорится в сообщении.

Никто из людей не пострадал. Возгорание ликвидировали пожарные Приозерского отряда Леноблпожспас. Причины аварии сейчас уточняются.

Кроме того, Приозерская городская прокуратура заявила о проверке обстоятельств возгорания автобуса, как сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Надзорное ведомство оценит соблюдение перевозчиков требований законодательства в сфере организации пассажирских перевозок. Если появятся основания, то примет меры прокурорского реагирования.

Ранее на Кубани водитель «Лады Калины» сгорел заживо после столкновения с КамАЗом на трассе.

Пассажирский автобус рейса Санкт-Петербург - Приозерск полностью выгорел на трассе около поселка Шумилово. Об этом сообщили в сообществе Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте».

Пожары Ленинградская область Дороги Автобусы
04 августа 2024, 00:12
Подростки в Великом Новгороде вырвали кресты из могил ради фото
РИА «Новости»
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В Великом Новгороде группа подростков осквернила могилы на кладбище, вырвав кресты. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Школьники выложили фотографии с крестами в соцсетях, что вызвало негодование у горожан.

«Установлено, что 2 августа несколько подростков, находясь на Западном кладбище, вырвали могильные кресты с мест захоронения и передвигались с ними по территории кладбища», - уточнили в прокуратуре.

По данным ведомства, всех несовершеннолетних доставили в отдел для выяснения обстоятельств произошедшего. Также выясняется, подростки вытащили кресты из могил или взяли их в мусорных контейнерах на кладбище.

Ранее два подростка повредили 166 надгробий на кладбище в селе в Кемеровской области. Полицейским приятели объяснили, что погром устроили, потому что были пьяны.

Полиция Великий Новгород

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