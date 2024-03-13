13 марта 2024, 10:21

Испортивших салон новых вагонов «Москва-2024» ищут в столице

РИА «Новости»
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Служба безопасности Московского метрополитена вместе с полицией разыскивают неизвестных, которые испортили салон новых вагонов «Москва-2024» на Замоскворецкой линии. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на столичный дептранс.

Как стало известно, вандалы разрисовали и залили клеем новые вагоны на одной из линий метрополитена.

«Служба безопасности московского метро помогает полиции найти неизвестных, которые вчера испортили салон новых вагонов „Москва-2024“ на Замоскворецкой линии», - заявили в ведомстве.

Работники учреждения уже передали в правоохранительные органы материалы, которые помогут помочь найти нарушителей и привлечь их к ответственности. Кроме того, заявление о факте вандализма Месяц назад мужчина разбил створку турникета на станции метро «Коньково» в Москве. Его привлекли к ответственности по статье «Вандализм».

Метро Полиция Вандализм Метро Москвы Москва
13 марта 2024, 10:30
Зоозащитница и ее дочь насмерть отравились углекислым газом в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Зоозащитница Александра Щербакова и ее дочь, которых 18 февраля нашли мертвыми в квартире в Екатеринбурге, отравились углекислым газом. Об этом сообщило издание E1.RU.

«Судмедэкспертиза показала, что произошло отравление CO2, то есть углекислым газом, продуктами горения. Я спрашивал, как в квартире так быстро может набраться СО2, никто мне ничего сказать не может», - рассказал бывший муж скончавшейся.

В квартире на Сортировке 18 февраля нашли тела Щербаковой в коридоре, а ее дочери в ванной. Также погибли восемь домашних животных. Первым обнаружил произошедшее сын зоозащитницы, который вернулся от друга. Он же и сообщил об этом отцу.

По одной из версий, причиной ЧП стала утечка газа. Тем не менее сотрудники «Екатеринбурггаза» не нашли проблем с трубами. В настоящее время специалисты проверяют газовую колонку, которая была установлена в квартире погибших.

Газ Животные Екатеринбург
13 марта 2024, 10:23
Более 40 воздушных целей за сутки уничтожили в Воронежской области
РИА «Новости»
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Российские системы ПВО и системы РЭБ за сутки обнаружили и ликвидировали более 40 воздушных целей в Воронежской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По данным оперативных служб, никто не пострадал. На земле не зафиксировали значительных повреждений инфраструктуры.

«Режим авиационной опасности в регионе сохраняется», - написал Гусев.

Он поблагодарил ВС России, которые обеспечивают безопасность Воронежской области.

Военные ПВО
13 марта 2024, 09:23
Пострадавших при атаке БПЛА в Рязани госпитализировали
РИА «Новости»
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Пострадавшие на Рязанском нефтезаводе люди находятся в состоянии средней степени тяжести. Их госпитализировали, сообщил Telegram-канал Readovka.

Медики заявили, что при пожаре после атаки беспилотника в Рязани пострадали два человека. Их увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Рязанский нефтезавод атаковали утром 13 марта. Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил удар БПЛА и наличие пострадавших. Повреждения получили установки по первичной переработке нефтепродуктов, произошло возгорание. Проезд к предприятию закрыли для личного автотранспорта.

В Воронежской области за ночь сбили более 30 беспилотников. В Бутурлиновском районе пострадала трансформаторная подстанция, в Воронеже - магазин. Власти предупредили жителей о том, что опасность ударов с воздуха сохранилась.

Беспилотники Медицина
13 марта 2024, 09:13
Вылетевшей на лестницу набережной водитель погиб в Тюмени
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В Тюмени рано утром 13 марта в районе Масловского взвоза на лестнице, ведущей на набережную, разбился автомобиль. Проскочив два лестничных пролета, иномарка опрокинулась, а 26-летний водитель погиб. На счету молодого человека за прошлый год всего одно нарушение ПДД. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.

Установлено, что за рулем погибший был с 2017 года. На месте аварии сотрудники ГИБДД не смогли определить по запаху внутри салона, был ли водитель пьян и находилось ли спиртное в машине из-за взорвавшейся подушки безопасности. Информацию установят позже в ходе экспертиз.

«В шестом часу утра разбитую машину с погибшим водителем обнаружил горожанин, гуляющий с собакой», - добавили в ведомстве.

Кроме того, с самого утра специалисты проверяли камеры видеонаблюдения, чтобы понять, как произошла авария, и с какой скоростью ехало авто. Выяснили, что транспорт, в котором погиб тюменец, принадлежит организации, зарегистрированной в Новосибирске.

Ранее Jaguar сбил стоявших на тротуаре пешеходов в Москве. Водитель внедорожника не справился с управлением. Два человека получили травмы различной степени тяжести.

ДТП ГИБДД Машины Водители

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