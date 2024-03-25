25 марта 2024, 04:06

Исполнители теракта в Crocus City Hall получили инструкции во время поездки в Турцию

Телеканал «360»
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Двое террористов, которые участвовали в атаке на Crocus City Hall, получили инструкции по проведению теракта во время поездки в Турцию. Это выяснили «Известия».

По сведениям информированного источника издания, двух других соучастников преступления завербовали в России.

Что касается «гонорара», то сумму в 500 тысяч рублей, о которой рассказал один из задержанных в ходе допроса, должны были разделить между собой все исполнители теракта.

Басманный суд Москвы принял решение об аресте четырех граждан Таджикистана, которых подозревают в совершении теракта в Crocus City Hall. Речь идет о 32-летнем Далерджоне Мирзоеве, 30-летнем Муродали Рачабализоде, 25-летнем Шамсидине Фаридуни и 19-летнем Мухаммадсобире Файзове.

Турция Преступления Россия Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 04:19
Психолог рассказала о состоянии пришедших на опознание жертв теракта
РИА «Новости»
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Пришедшие на опознание родных, погибших при теракте в Crocus City Hall, находятся в остром психологическом состоянии. Об этом РИА «Новости» рассказала сотрудник мобильного сектора экстренной психологической помощи населению Анна Пивненко.

«Общая черта - это острое состояние, в котором могут на данный момент находиться люди, потому что ситуация достаточно сложная - они потеряли близких, это их объединяет», - отметила психолог.

Собеседница агентства пояснила, что это состояние у всех проявляется по разному: кто-то реагирует бурно, кто-то переживает глубоко внутри. Пивненко рассказала, что не считает количество обратившихся за психологической помощью. Люди приходят в разном количестве, семьями, с друзьями.

Теракт в Красногорске сплотил россиян в могучий кулак, заявила главред RT Маргарита Симоньян. Также она отметила лояльность бизнеса, который откликнулся на трагедию.

Терроризм Семья Психология Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 02:58
Тренер по айкибудо с женой и двумя детьми пропал во время теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Семья тренера по айкибудо Ярослава Содрицова пропала во время теракта в Crocus City Hall. На концерте были сам Ярослав с супругой и двое их взрослых детей, Анастасия и Владислав, сообщил Telegram-канал Shot.

Билеты на концерт группы «Пикник» купили за два месяца. С ними собирался пойти муж Анастасии Андрей, но не смог.

По слова Андрея, после теракта никто из них так и не вернулся домой, связи с ними нет. Андрея пригласили на опознание, но он не теряет надежды, что жена и ее семья живы.

Сэнсэй Содрицов тренировал детей и взрослых, ездил по всей России с семинарами.

Ранее МЧС опубликовало официальные списки погибших, верифицированных судмедэкспертами. Их будут пополнять по мере проведения исследований.

Терроризм Семья Концерты Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 02:54
«Это меня и спасло». Видеограф группы «Пикник» рассказал, как ему удалось убежать от террористов
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Очевидец стрельбы в Crocus City Hall, видеограф группы «Пикник» Кирилл Смольянинов рассказал «360», как ему удалось спастись от террористов. Фотограф в момент начала стрельбы вел съемку людей далеко от главного входа. Именно это его и спасло, считает Смольянинов.

Видеограф работал в этот день, он готовил концертный ролик для группы «Пикник». Для видео он снимал людей, стоящих в очереди к press-wall, баннер стоял дальше от входа.

«Это меня и спасло. <…> Очередь еще дальше сдвигалась от главного входа. И вот когда я начал снимать очередь, пошли звуки, такие хлопки какие-то», - рассказал очевидец.

Смольянинов поначалу решил, что это перформанс «Пикника», у них всегда качественные шоу. Оператор начал снимать ту часть помещения, откуда раздавались хлопки - он ожидал увидеть актеров.

«Когда они (террористы - прим. ред.) ближе подошли к дверям, уже в сам вход в зал, там уже было понятно, что это уже не перформанс, это не петарды, это уже действительно серьезно. Это стреляют», - поделился собеседник издания.

Видеограф отметил, что хорошо знает планировку Crocus City Hall, поэтому на эскалаторе направился на второй этаж и дальше к переходу.

«Я там много раз и снимал, и участвовал в разных выставках. Поэтому я знал, что делать, куда идти. И поэтому потихонечку тронул в ту сторону», - рассказал фотограф.

Смольянинов рассудил, что уходить нужно туда, откуда пришли стрелки, потому что вряд ли они станут возвращаться тем же путем. Оператор отметил, что в той стрельбе погиб его коллега. По его словам, он показывал людям пути отхода на эскалатор, но за ним никто не пошел.

«Когда залез только на эскалатор, я еще не успел опуститься на ступень, по мне пальнули. Единственная травма - я порезал немного руки. Стекло рассыпалось, оно каленое, стекло рассыпалось по эскалатору. <…> Разве это можно считать травмой?», - отметил Смольянинов.

Стрельба Терроризм Концерты Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 02:44
Всех обвиняемых в теракте в Crocus City Hall отправили под арест
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Басманный суд Москвы принял решение об аресте четырех граждан Таджикистана, которых подозревают в совершении теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщил корреспондент «360» с места событий.

Речь идет о 32-летнем Далерджоне Мирзоеве, 30-летнем Муродали Рачабализоде, 25-летнем Шамсидине Фаридуни и 19-летнем Мухаммадсобире Файзове.

Всех их отправили в СИЗО сроком на один месяц и 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года. Фигурантам предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Заседания проходили в закрытом режиме по просьбе следствия.

Мирзоев сообщил через переводчика , что он отец четверых детей. В России он проживал по временной регистрации, сделанной в Новосибирске, срок которой уже истек.

Рачабализоде заявил , что женат, имеет одного ребенка, официально нигде не работал и даже не смог вспомнить, где именно ему оформили временную регистрацию.

Оба полностью признали свою вину в полном объеме.

Фаридуни также заявил , что женат, официально трудоустроен разнорабочим и зарегистрирован в Красногорске. У него есть восьмимесячный ребенок.

Заседание прошло в присутствии переводчика.

Файзова доставили в зал суда на носилках. На заседании также присутствовал переводчик. Файзову 19 лет, ранее не судим, не женат, детей нет. В последнее время мужчина не работал , до этого трудился парикмахером в барбершопе в Иванове, где и был зарегистрирован. После оглашения решения фигуранта вынесли из зала суда.

Террористический акт в концертном зале Crocus City Hall произошел 22 марта. Боевики ворвались в здание и начали в упор расстреливать беззащитных зрителей. Погибли более 130 человек, свыше 180 пострадали.

Суд Терроризм Стрельба в Crocus City Hall

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