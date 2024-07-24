Исполнитель подрыва авто на севере Москвы сбежал в Турцию
Исполнитель подрыва автомобиля на севере Москвы сбежал в Турцию. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников в беседе с Life.ru.
Российская сторона работает с турецкими коллегами по вопросу экстрадиции подозреваемого, добавил глава ФСБ.
«Работаем с Турцией… Посмотрим», - сказал Бортников.
Следственный комитет установил личность предполагаемого преступника. Специалисты осмотрели машину, на которой подозреваемый приехал к месту ЧП.
Иномарка Toyota Land Cruiser взорвалась 24 июля на Синявинской улице. В машине находились два человека, водителю оторвало стопы. По данным СМИ, неизвестный заложил взрывчатку под кресло водителя. Внедорожник принадлежал военному, сообщил RT.