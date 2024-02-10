Искореженный Ми-8 после падения в озеро Карелии сняли на видео

«Проведен допрос родственников погибших, которые признаны потерпевшими», - уточнили в СК.

Следователи назначили судебные медицинские и летно-технические экспертизы. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Вертолет Ми-8 авиационно-спасательного центра МЧС России упал на лед Онежского озера и утонул вместе с тремя членами экипажа. Судно доставляло спортсменов на соревнования в Вытегру и отправилось на дозаправку в Петрозаводск, но потом пропало с радаров.

Обломки вертолета обнаружили пять дней назад в 11 километрах от берега. Их не могли вытащить из-за тросов, которые рвались под весом воздушного судна. Почти 100 человек привлекали к поисковой операции.

По данным МЧС, вертолетом управляли опытные пилоты с тысячами часов налета. Причиной крушения могло стать обледенение. Но наиболее приоритетная версия - нарушение правил безопасности полетов.