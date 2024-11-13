«Искал новую семью». Две девочки украли кота из зоомагазина в Москве

«Кот находился в магазине на передержке, ища новую семью себе. Это кот из приюта, которого пристраивали в добрые руки. Зашли девочки, украли кота», - сказала она.

Чтобы забрать животное, девушки зашли в складское помещение. Именно оттуда открывается вольер, пояснила администратор.

«Может, это неплохие девочки. Может, они посчитали, что ему плохо в магазине сидеть в вольере, поэтому я говорю только по факту. <…> Смогли такие ушлые девчонки», - подчеркнула женщина.

Она отметила, что в первую очередь сотрудники зоомагазина вызвали правоохранителей. По факту кражи кота составили протокол. Полицейские уже возбудили уголовное дело, уточнила администратор. После этого информацию о краже кота распространили в соцсетях, чтобы неравнодушные люди помогли найти питомца.

«Если вы узнаете их на видео или это были вы, пожалуйста, напишите куратору <…> она места себе не находит и плачет! Котика ранее бросили нерадивые хозяева, и он искал новый дом в зоомагазине. Жил там временно», - написали в одном из пабликов.

Администратор магазина выразила на то, что ситуация решится и кота смогут найти.