21 января 2025, 09:48

Иркутские хирурги спасли подростка со взорвавшимся в груди фейерверком

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Хирурги Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска спасли подростка, у которого в новогоднюю ночь в груди взорвался фейерверк. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Вскоре после боя курантов в травмпункт клиники поступил пациент с проникающим ранением грудной клетки. Подросток и его друзья установили фейерверк в трубу, подожгли запал и начали отбегать, но один из ребят внезапно упал от резкой боли.

Приехавшие врачи скорой помощи обнаружили инородные тела в груди пострадавшего.

«Также на снимке было видно, что разрушено ребро. <…> Ребенок был в тяжелом состоянии, при этом находился в сознании», - отметил врач отделения хирургии Сергей Мороз, который дежурил в праздничную ночь.

Медик предположил, что травму нанес фейерверк, который взрывается на высоте. Заряд пробил верхнюю одежду, кожу и проник внутрь тела.

Подросток провел в реанимации около 10 дней после операции. Сейчас он дома.

В больнице Ногинска ранее спасли 40-летнего мужчину с ножевым ранением правого бедра и большой потерей крови.

Дети Здравоохранение Больницы Врачи
21 января 2025, 09:53
«Ничего не осталось». Не до конца расселенный аварийный дом снесли в Иркутске
360.ru
Читайте нас в: Google Новости
В Иркутске начали сносить не до конца расселенный дом, пока хозяйка одной из квартир была на вахте. В помещении находился сын женщины — это не остановило рабочих. О случившемся 360.ru рассказала адвокат пострадавшей семьи Марина Константинова.

В распоряжении 360.ru появилось видео, которое снял сын потерпевшей. На кадрах он находится в квартире, в этот же момент рабочие сносят дом.

«Я дома, продолжают ломать. Стены ходуном ходят», - сказал мужчина.

Следственный комитет по Иркутской области организовал проверку по факту случившегося. Сотрудники ведомства установят обстоятельства и причастных к случившемуся. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

Собственница обратилась в полицию.

«Либо нам отказывают в возбуждении дела, либо, если отказывают, мы обжалуем постановление. Но здесь состав преступления есть. Это, как минимум, умышленное уничтожение чужого имущества», - добавила Константинова.

В случае возбуждения дела его рассмотрит районный суд и вынесет приговор.

По ее словам, дом признали ветхим и аварийным. На момент сноса собственники квартиры еще не передали полномочия администрации.

«Акт соглашения о передаче имущества на момент сноса не был подписан. <…> Сын просто приезжал, проверял квартиру, потому что она осталась единственной не расселенной. Люди самовольно снесли дом, <…> технику и квартиру повредили. В квартире находилось все личное имущество семьи, все это повреждено, либо утащено. Ничего не осталось», - сообщила адвокат.

После полного расселения дома администрация должна «передать эстафету» комитету по управлению Свердловским округом.

«Те должны приехать, обесточить дом от коммуникаций. После этого объявляется тендер о сносе дома. Ничего этого не было. Поэтому я полагаю, что это может быть и не администрация, неустановленные лица пока», - отметила юрист.

Адвокаты Преступления Иркутская область Квартиры
21 января 2025, 09:20
Шестеро погибших при пожаре на курорте в Болу были гражданами Турции
Читайте нас в: Google Новости
Шестеро погибших при пожаре на горнолыжном курорте в турецком Болу были гражданами Турции. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

По словам главы ведомства, информация о пожаре в одном из отелей появилась в 03:27. Последствия возгорания сейчас устраняют 267 сотрудников различных государственных учреждений и организаций.

Министр пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Во вторник утром стало известно о шести жертвах пожара в отеле. Данных о погибших или пострадавших гражданах РФ в посольство России не поступали.

Турция Пожары
21 января 2025, 08:56
Жертвами пожара на горнолыжном курорте в Турции стали шесть человек
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
На горнолыжном курорте в турецком городе Болу произошел пожар. Из-за ЧП пострадал 31 человек, еще шесть погибло, сообщил телеканал CNN Turk.

Информация о пострадавших россиянах не публиковалась.

«По последней информации с места события, погибли шесть человек, ранен 31 человек», - отметил телеканал.

Посольство России в Турции подтвердило РИА «Новости» , что в горнолыжном отеле Карталкая находились 237 человек, но данные о пострадавших российских гражданах не поступали.

Ранее во время катания на горнолыжном курорте в турецкой провинции Кайсери погиб подросток из России. Парень серьезно пострадал, когда упал на лыжной трассе около подъемника Девели Капы. Школьника с тяжелыми травмами доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Турция Пожары
21 января 2025, 07:40
Спасатели вызволили трех человек из горящего дома в Курганской области
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники МЧС вытащили трех человек из горящего дома в Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП случилось в Шадринске. В подъезде двухэтажного дома воспламенилась электрощитовая. Удушливый дым отрезал жильцов от выхода. Пожарные помогли трем жителям выбраться со второго этажа с помощью трехколенной лестницы.

Огонь разгорелся на пяти квадратных метрах, пожар уже потушили. К ликвидации привлекли 19 человек и пять единиц техники. По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание сети.

Ранее пожар случился в СНТ «Автомобилист-2» под Тюменью. Загорелось частное жилое строение. Огонь распространился по всему дому, прибывшие на место ЧП спасатели локализовали его на 30 квадратных метрах. В ходе происшествия погиб один человек. Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства случившегося.

Спасатели Пожары Курганская область

Новости по теме