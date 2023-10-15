Иранского режиссера и его жену нашли зарезанными в пригороде Тегерана

Читайте нас в:

По данным агентства, погибших обнаружили вечером 15 октября. У режиссера и его жены выявили ножевые ранения в области шеи. Другие детали ЧП пока не известны. Полиция начала выяснять все обстоятельства гибели пары.

Мехрджуи было 83 года. Среди его работ - кинокартины «Сара», «Корова» и «Мистер Наивность». Фильмы режиссера не раз становились номинантами или победителями международных кинофестивалей.

В 1993 году за киноленту «Сара» Мехрджуи получил «Золотую раковину» кинофестиваля в Сан-Себастьяне, а за фильм «Грушевое дерево» - приз «Серебряный Хьюго» Чикагского кинофестиваля в 1998 году.