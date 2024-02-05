Иранский дипломат умер в фитнес-клубе на северо-западе Москве

Мошенники запугали пенсионерку и обманом заставили ее отдать им все свои накопления — три миллиона и 600 тысяч рублей. Об этом написала пресс-служба московской прокуратуры в своем Telegram-канале.

По информации прокуратуры, мошенническая схема состояла из двух этапов. Сначала 66-летней москвичке позвонил на мобильный телефон мужчина, представившийся сотрудником сотового оператора. Собеседник убедил пенсионерку, что у нее заканчивается договор оказания услуг и его необходимо продлить. На телефон женщины пришли смс-сообщения с кодами, которые она должна была продиктовать.

После этого женщине позвонил другой человек - якобы представитель банка. Он заявил, что ее аккаунт взломали и убедил снять средства и переложить их на другой счет, который как раз и принадлежал мошенникам. В течение двух дней пенсионерка ездила по банкам, снимала деньги и перекладывала их на счет злоумышленников.

Ранее стало известно, что мошенники заставили 85-летнего москвича продать машину и квартиру.

Мошенники запугали пенсионерку и обманом заставили ее отдать им все свои накопления - три миллиона и 600 тысяч рублей. Об этом написала пресс-служба московской прокуратуры в своем Telegram-канале.