05 февраля 2024, 04:17

Иранский дипломат умер в фитнес-клубе на северо-западе Москве

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Сотрудник иранского посольства умер во время занятий спортом в фитнес-клубе на северо-западе Москвы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

«Мужчине 1957 года рождения стало плохо во время занятий на беговой дорожке. Он скончался», - уточнило издание.

Иранский дипломат тренировался в спортивном зале на Пятницком шоссе. По предварительной информации, смерть наступила из-за отрыва тромба.

Прокуратура контролирует ход проверки по факту происшествия.

Ранее 17-летний хоккеист клуба «Бобров» Национальной молодежной хоккейной лиги умер во время тренировки на льду в Воронежской области. Юноша просто упал на лед, не было никаких столкновений и беду ничего не предвещало.

В начале января пожилой житель Великобритании, который всю жизнь болел за футбольный клуб «Болтон», умер после остановки сердца на стадионе.

Спортсмены Смертность Дипломатия Россия Иран Москва
05 февраля 2024, 03:39
Обломки пропавшего вертолета Ми-8 нашли на льду Онежского озера
РИА «Новости»
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Спасатели нашли обломки пропавшего в Карелии вертолета Ми-8 на льду Онежского озера. По предварительной информации, экипаж погиб, сообщил Telegram-канал Shot.

Вертолеты Авиация МЧС РФ Авиакатастрофы
05 февраля 2024, 01:57
Пенсионерка из Москвы отдала телефонным мошенникам более 3 млн рублей
РИА «Новости»
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Мошенники запугали пенсионерку и обманом заставили ее отдать им все свои накопления — три миллиона и 600 тысяч рублей. Об этом написала пресс-служба московской прокуратуры в своем Telegram-канале.

По информации прокуратуры, мошенническая схема состояла из двух этапов. Сначала 66-летней москвичке позвонил на мобильный телефон мужчина, представившийся сотрудником сотового оператора. Собеседник убедил пенсионерку, что у нее заканчивается договор оказания услуг и его необходимо продлить. На телефон женщины пришли смс-сообщения с кодами, которые она должна была продиктовать.

После этого женщине позвонил другой человек - якобы представитель банка. Он заявил, что ее аккаунт взломали и убедил снять средства и переложить их на другой счет, который как раз и принадлежал мошенникам. В течение двух дней пенсионерка ездила по банкам, снимала деньги и перекладывала их на счет злоумышленников.

Ранее стало известно, что мошенники заставили 85-летнего москвича продать машину и квартиру.

Мошенники запугали пенсионерку и обманом заставили ее отдать им все свои накопления - три миллиона и 600 тысяч рублей. Об этом написала пресс-служба московской прокуратуры в своем Telegram-канале.

Банки Мошенничество Женщины Деньги Москва
05 февраля 2024, 01:57
Стали известны подробности полета пропавшего в Карелии вертолета Ми-8
РИА «Новости»
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Пропавший в Карелии вертолет Ми-8 доставил петербургских спасателей на соревнования в Вытегру, затем ушел на дозаправку, а потом пропал с радаров. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Вертолет МЧС доставил спасателей на соревнования «Русский лед - 2024», а потом ушел на дозаправку в Петрозаводск.

Погодные условия были неблагоприятные - низкая облачность и слабая видимость, но полет разрешили. После вылета из Петрозаводска вертолет пропал с радаров. На борту находились три члена экипажа - командир воздушного суда, второй пилот и механик.

«Последний сигнал с вертолета был зафиксирован около 20:30 примерно в 20 километрах от села Деревянное, куда сейчас выехали спасатели на снегоходах», - уточнил канал.

Поиск вертолета затруднен из-за непогоды и невозможности зафиксировать сигнал от аварийного маяка.

Ранее в Бразилии потерпел крушение легкомоторный самолет. Погибли минимум пять человек. Еще два человека пропали без вести, в том числе ребенок.

Вертолеты Авиация Спасатели Санкт-Петербург
05 февраля 2024, 00:01
Ливень вызвал сход селя на жилой дом в Сочи
РИА «Новости»
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Обрушившиеся на Сочи проливные дожди привели к сходу селя в Центральном районе города. Поток грязи обрушился на восьмиэтажный жилой дом на Клубничной улице и выбил панорамные окна в одной из нижних квартир. Видео от владельца пострадавшей недвижимости опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

Автор видео показал, что уцелевшее в рамах стекло измазано грязью. По словам владельца квартиры, съезжающую к дому почву держали бетонные плиты. Но сильный ливень размыл конструкцию и сформировал сель, который понесся в сторону жилого дома и ударил в панорамное окно. В результате происшествия никто не пострадал.

Пришедший в город-курорт ливень затопил дороги. По словам очевидцев, в районе Тепличной улице образовался фонтан из грязи , через который вынужденно проезжали водители. Кроме того под воду ушла проезжая часть на улице Чебрикова и в Виноградном переулке.

По прогнозу синоптиков, осадки останутся в Сочи до понедельника, 5 февраля, но на смену сильным дождями придет мокрый снег, а ветер усилится до 20-25 метров в секунду.

Сочи Погода

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