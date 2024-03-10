Интервалы движения увеличили на БКЛ в местро Москвы из-за человека на путях

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Ведомство не привело других подробностей случившегося. Детали произошедшего уточняются. Информации о состоянии оказавшегося на путях человека не поступало.

Несколько дней назад на Люблинско-Дмитровской линии московского метро на пути упал человек. Из-за этого пришлось приостановить движение поездов. О состоянии упавшего не сообщили.

В Новосибирске 2 марта девочка-подросток погибла на железной дороге в Первомайском районе Новосибирска. Ребенка сбила электричка. Следователи организовали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.