10 марта 2024, 00:02

Интервалы движения увеличили на БКЛ в местро Москвы из-за человека на путях

РИА «Новости»
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На Большой кольцевой линии в Москве против часовой стрелки временно увеличили интервалы движения поездов. Причиной стал человек на путях, сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

Ведомство не привело других подробностей случившегося. Детали произошедшего уточняются. Информации о состоянии оказавшегося на путях человека не поступало.

Несколько дней назад на Люблинско-Дмитровской линии московского метро на пути упал человек. Из-за этого пришлось приостановить движение поездов. О состоянии упавшего не сообщили.

В Новосибирске 2 марта девочка-подросток погибла на железной дороге в Первомайском районе Новосибирска. Ребенка сбила электричка. Следователи организовали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Поезда Метро Дептранс Москвы Москва
09 марта 2024, 23:41
Эквилибристка Влада Морозова перед смертью потеряла сознание за кулисами
РИА «Новости»
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Артистка Большого Московского цирка Влада Морозова потеряла сознание за кулисами после номера. Об этом сообщил директор цирка Эдгар Запашный в Telegram-канале.

«Влада появилась третьей в этом трюке и по какой-то причине потеряла сознание уже за кулисами», - написал Запашный.

Гендиректор опубликовал видео, на котором Морозова появляется в одном из трюков.

Ранее в СМИ появилась информация, что 22-летняя циркачка умерла перед выступлением. Запашный опроверг эти слухи и заявил, что артистке стало плохо после начала представления. Эквилибристку из цирка увезли в 20:37, и она еще была жива, программа началась в 17:00.

Цирки Видео
09 марта 2024, 23:18
Молодая эквилибристка Большого Московского цирка умерла в реанимации
РИА «Новости»
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Молодая артистка Большого Московского цирка Влада Морозова ушла из жизни. О трагическом событии сообщил генеральный директор учреждения Эдгард Запашный в Telegram-канале.

Морозова скончалась в реанимации в первой Градской больнице. Запашный назвал враньем сообщения о смерти артистки перед началом выступления. Он добавил, что в 20:27 она еще была жива. При этом шоу началось в 17:00.

«В нашем цирке, Большом Московском цирке произошло горе. Только что в реанимации в первой Градской больнице умерла очень хорошая, молодая артистка Влада Морозова, выпускница циркового училища», - написал Запашный.

Информация о том, что 22-летняя эквилибристка умерла перед выступлением, появилась в Telegram-канале «112». Там сообщили, что девушка потеряла сознание и находилась в состоянии клинической смерти.

Накануне стало известно о смерти заслуженной артистки России, актрисы Театра на Таганке Аллы Богиной. Она ушла из жизни 1 марта. Представители культурного учреждения выразили соболезнования родным и близким покойной.

Цирки Больницы
09 марта 2024, 21:51
Беременная женщина умерла в больнице во Владимире
Pixabay
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Беременная женщина скончалась в одном из медицинских учреждений города Владимира. По этому факту следственный комитет организовал проверку, сообщило ведомство в Telegram-канале.

«Следственными органами <…> проводится процессуальная проверка по факту смерти беременной женщины 1989 года рождения в одном из медицинских учреждений Владимира», - сообщило следственное управление.

Следователи изъяли документацию, проводят опросы свидетелей. Им предстоит установить обстоятельства произошедшего.

Ранее беременную супругу пластического хирурга Тимура Хайдарова госпитализировали. Светлана Сильваши почувствовала себя плохо на фоне скандала вокруг семейной клиники. Женщину положили в отделение патологии беременности.

Беременность Больницы Женщины СК РФ
09 марта 2024, 21:19
Пермский парикмахер объяснил ситуацию с бабушкой, ролик о которой разлетелся в Сети
Freepik
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В пермском паблике 8 марта появилось видео, на котором пенсионерка подметает пол в парикмахерской под крики и нецензурную брань. Публикация вызвала ажиотаж, и сайт 59.ru нашел парикмахера с видео и разобрался в ситуации.

Ситуация произошла полгода назад в парикмахерской на улице Плеханова в Перми, но видео выложили накануне с подписью, что в пенсионерку кидали табуреткой и заставили подметать за то, что она забыла деньги. Под постом более 300 гневных комментариев.

Пермский новостной портал нашел парикмахера. Выяснилось, что пожилая женщина пришла с просьбой подстричь ее покороче и сказала, что деньги у нее есть. Сотрудница салона провела ей стрижку как мужскую, она стоит дешевле. После стрижки пенсионерка отказалась платить.

«После этого она достала пять рублей и протянула мне. Я возмутилась, почему так мало. Она сказала „Тебе хватит!“ и стала смеяться мне в лицо. Мне показалось это издевательством. <…> У меня взрывной характер, я не выдержала и давай на нее кричать», - рассказала парикмахер.

Женщина признала, что заставила пенсионерку убирать за собой и сняла это на телефон. Позже отправила видео коллегам, чтобы узнать про клиентку. Оказалось, что у пожилой женщины проблемы с головой. А видео в сеть спустя полгода из мести выложила коллега, которую уволили за воровство.

Немецкие журналисты выяснили, сколько тратят политики на поддержание имиджа. Например, канцлер ФРГ Олаф Шольц потратил за полгода 2023 года на услуги визажиста и парикмахера около 23 тысячи евро - чуть больше двух миллионов рублей.

Видео Женщины Деньги

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