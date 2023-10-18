Интервалы движения поездов на синей ветке метро в Москве увеличили из-за человека на пути
Человек упал на пути на станции «Щелковская» в московском метро. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
В связи с происшествием увеличили интервалы движения поездов восточного участка Арбатско-Покровской линии, сообщил дептранс столицы.
В настоящий момент человека удалось поднять с рельсов. О состоянии упавшего на пути информации не поступало.
По данным дептранса, поезда начали вводить в график.
Ранее женщина упала на пути монорельса на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел на станции «Выставочный центр». Пострадавшую экстренно госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Еще один человек погиб при падении на пути на станции метро «Профсоюзная». Движение поездов временно изменяли на южном участке ветки от «Октябрьской» до «Новых Черемушек».
Также масштабная авария произошла в московском метро на станции «Печатники». Там столкнулись два поезда, в результате чего получили травмы пять человек.