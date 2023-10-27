Интернет-провайдеры Крыма подверглись мощной кибератаке

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«Идет массовая внешняя кибератака на крымских провайдеров интернета. Возможны перебои ряда сервисов», - заявил Крючков.

По его словам, специалисты начали восстановительные работы.

Аналогичная ситуация произошла в Крыму в середине сентября. Тогда жители полуострова столкнулись с сильными перебоями интернета. Крючков назвал данный случай беспрецедентным.

До этого хакеры пытались взломать сайты крымских госорганов и СМИ.

Ранее во время выборов в России, с 8 по 10 сентября включительно, западные спецслужбы устроили более 170 тысяч кибератак на портал Центризбиркома. Посол по особым поручениям российского МИД Геннадий Аскальдович заявил, что Запад хотел сорвать избирательную кампанию РФ «не на словах, а на деле», но результатов не добился.

Массовая кибератака произошла на интернет-провайдеров в городах Крыма. Местные власти приступили к решению возникших проблем, сообщил советник главы полуострова Олег Крючков в личном Telegram–канале.