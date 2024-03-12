12 марта 2024, 23:57

Инспекторы ГИБДД выписали штраф умиравшему на их глазах дальнобойщику

РИА «Новости»
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История 50-летнего дальнобойщика Романа Кочурова, который едва не погиб от инсульта на трассе присутствии сотрудников ГИБДД, получила продолжение. Семье водителя пришли штрафы, выписанные в тот самый день, когда водитель был без сознания из-за инсульта. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на жену Кочурова Екатерину.

«Я просто ошалела, когда на госуслуги пришли сообщения о выписанных на мужа штрафах за неправильную парковку и не пристегнутый ремень. Датированы они были тем самым днем, когда Роман с инсультом чуть не погиб», - призналась Кочурова.

Штрафы датированы 5 января. Именно этот день Кочурову стало плохо за рулем большегруза: руки и ноги не слушались, онемела правая сторона тела. Водитель успел вывести большегруз на обочину и затормозить. Прицеп частично занесло и он столкнулся с другой машиной.

К моменту прибытия автоинспекции водитель не мог сказать ни слова.

Сотрудники ГИБДД решили, что он пьян и оставили «трезветь» в холодной кабине грузовика. Пока беспомощный мужчина лежал на полу кабины, инспекторы оформляли ему штрафы. Скорую помощь мужчине вызвали только спустя шесть часов по настоянию его коллеги, который приехал проверить, что случилось.

Врачам удалось спасти Романа Кочурова. Он уже прошел курс реабилитации, может ходить и говорить. Но события того дня, когда чуть не погиб, вспомнить не может.

В ГИБДД пообещали проверить сообщения о погибавшем на глазах инспекторов дальнобойщике, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

12 марта 2024, 23:18
Власти опровергли работу ПВО над Волгодонском
РИА «Новости»
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Информация о взрывах и стрельбе в Волгодонске не подтвердилась. Подразделения ПВО не работали в городе, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие и не поддаваться на информационные вбросы и провокации», - отметил он.

Глава региона также указал, что Волгодонская АЭС продолжает работу в штатном режиме.

Ранее жители Волгодонска сообщили в социальных сетях о звуках стрельбы и взрывов. Также появились сообщения о ярких неизвестных неопознанных объектах, которые якобы промелькнули в небе.

До этого в Таганроге объявили угрозу атаки беспилотника. Глава городской администрации Андрей Фатеев призывал горожан укрыться в убежище. Спустя несколько минут Голубев объявил об отмене угрозы удара БПЛА.

Стрельба Взрывы ПВО
12 марта 2024, 22:45
Похожие на взрывы звуки раздались в Волгодонске
Unsplash
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Жители Волгодонска в Ростовской области сообщили о звуках стрельбы и взрывов. Информация появилась в местных каналах, написал RT.

«Пишут об атаке беспилотников. В окрестностях города находится Ростовская АЭС», - отметили в сообщении.

Горожане услышали похожие на стрельбу звуки вечером, 12 марта. Также они сообщили о ярких неизвестных неопознанных объектах, которые промелькнули в небе. Официального комментария не поступало.

Стрельба Взрывы
12 марта 2024, 17:41
Военные летчики из Тверской области погибли при крушении Ил-76 под Иваново
РИА «Новости»
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Правительство Тверской области сообщило, что при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 погибли тверские летчики. Глава региона Игорь Руденя выразил соболезнования родным погибших.

«Трагедия унесла жизни экипажа тверских военных летчиков, настоящих профессионалов, которые героически боролись за спасение машины и пассажиров, не допустили падения воздушного судна на жилые дома, гибели граждан на земле», - отметил губернатор.

Руденя поручил властям Тверской области оказать помощь семьям погибших военнослужащих. До этого губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в числе погибших были оренбургские летчики.

Очевидец крушения Ил-76 заявил, что видел, как горело топливо. По его словам, от обломков самолета шел темный дым.

Военные Самолеты
12 марта 2024, 16:37
Саратовский водитель пнул подростка и выгнал его из автобуса
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В Саратовской области водитель автобуса пнул подростка и вытолкнул его из салона. Действиями мужчины уже заинтересовали в региональном СК и прокуратуре.

Конфликт между водителем и 17-летним молодым человеком произошел в Балашове 11 марта. По данным прокуратуры Саратовской области , подросток не смог оплатить проезд.

«Примерно в 17:00 <…> на остановке „Горная“ водитель автобуса маршрута № 9 высадил 17-летнего подростка за то, что тот не смог расплатиться за проезд, после чего толкал его и нанес удар ногой», - уточнили в надзорном ведомстве.

Личности водителя и юноши уже установили. Прокуратура начала проверку, по результатам которой примут решение о мерах реагирования. Инициировали ее и в Следственном комитете.

«В ходе мониторинга сети Интернет в одной из социальных сетей выявлена публикация, в которой сообщается о возможных неправомерных действиях водителя пассажирского автобуса», - отметили в пресс-службе саратовского СК.

Следователи подчеркнули, что расплатиться транспортной картой подросток не сумел, поскольку не сработал терминал.

В конце феврале шестиклассника выгнали из рейсового автобуса , поскольку у ребенка не было справки из учебного заведения о праве на льготный проезд.

Дети Автобусы Водители

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