Иностранного контрабандиста с 50 тысячами долларов вычислили бурятские таможенники

Ранее кокаин на 165 миллионов рублей нашли в бананах в Большом порту Санкт-Петербурга. Наркотики обнаружили во время контроля контейнера, прибывшего из Антверпена.





«В зоне таможенного контроля 54-летний гражданин Монголии заявил инспектору об отсутствии товаров и денежных средств для обязательного декларирования», - передали в таможенной службе.

Однако при досмотре в сумке мужчины нашли огромную сумму денег - шесть пачек с купюрами. У иностранца было 10 тысяч долларов, 20 тысяч евро, более 1,5 миллиона рублей, свыше 240 тысяч монгольских тугриков. Общая сумма превысила 48 тысяч долларов, что в пять раз больше допустимой.

Уголовное дело возбудили по статье «Контрабанда наличных денежных средств в крупном размере». Злоумышленнику грозит до двух лет ограничения свободы.