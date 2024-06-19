Иностранец задул свечи и напал на прихожанку в храме на юго-западе Москвы

В храм мужчина явился днем 18 июня. Он специально задул горящие перед иконами свечи, а затем применил насилие против одной из прихожанок.

Злоумышленника задержали. Им оказался 20-летний гражданин Таджикистана. Против него возбудили дело. Иностранца обвиняют по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, подчеркнули в ведомстве.

Сегодня следствие будет ходатайствовать перед Зюзинским районным судом об аресте фигуранта дела.