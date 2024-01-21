Иностранцы отбили бойца СВО от нападения земляков в Подмосковье

По его словам, между посетителями произошел конфликт, который перешел в драку. Сначала очевидцы рассказывали, что на российского военного набросились от 12 до 15 человек, но директор кафе рассказал, что нападавших было не так много.

«Драка вспыхнула мгновенно, секунд за 40. Я увидел, как два армянина толкали русского. Он был в обычной гражданской одежде. Я только спустя несколько дней из новостей узнал, что он военный и с СВО вернулся», - пояснил он.

Он отметил, что все были пьяны. Боец был с другом, но тот за него не заступился, а только кричал, что он якобы из ФСБ. По факту за русского парня вступились только он с работниками, хотя они и сами армяне. Рудик также отметил, что ему не важно, какой национальности человек, а в тот вечер были не правы армяне - они вдвоем накинулись на военного.

Ранее участника СВО второй раз похоронили в Казани. Тело мужчины пришлось эксгумировать, так как его похороны провели ошибочно в другом регионе.