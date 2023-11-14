Иностранцев задержали в Москве по подозрению в организации незаконной миграции

Московским полицейским удалось задержать подозреваемых в организации незаконной миграции четверых жителей Москвы, двое из которых - иностранцы. Предположительно, они делали и продавали приезжим фальшивые документы для законного пребывания в РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, с марта прошлого года злоумышленники изготавливали и продавали иностранцам поддельные миграционные карты с отметкой о пересечении российской госграницы, а также уведомления о постановке на учет по месту пребывания.

В домах подозреваемых во время обысков нашли бланки, печати, готовые документы, гаджеты и клиентскую базу. Следователи предъявили задержанным обвинение в организации незаконной миграции. Двоих отправили в изолятор, остальные будут находиться под домашним арестом.

Правоохранители продолжат устанавливать все эпизоды противоправной деятельности, а также личностей нелегалов, которые воспользовались криминальными услугами, добавила Волк.

Ранее нелегальным мигрантам в России захотели запретить заключать браки и открывать счета. МВД подготовило законопроект для внесения на рассмотрение в Госдуму.