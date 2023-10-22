Иностранца в Москве заподозрили в домогательствах к девятилетней девочке
Суд отправил в изолятор молодого человека, обвиняемого в домогательствах к девятилетней девочке в лифте в Северо-Восточном округе Москвы. Парень не признал вину, сообщила пресс-служба столичного управления СК.
По версии следствия, молодой человек приставал к школьнице в жилом доме на Северном бульваре. Она сразу же рассказала о случившемся родителям, а те заявили в полицию. Вскоре сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний уроженец Таджикистана. Ему уже предъявили обвинение. Следователи также выяснили, что иностранец жил в столице без регистрации, нарушая миграционный закон.
Представители СК уточнили, что расследование уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера продолжается.
Ранее полиция Липецка задержала мужчину, подозреваемого в 13 эпизодах преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ему вменяют изнасилование восьми девочек.